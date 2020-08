Rossi má pro Brno slabost. Na Masarykově okruhu to umí, i když je taky kritický k povrchu

Má s ním spojený jedinečný zážitek v podobě prvního vítězného závodu kariéry, což bylo v roce 1996. „V Brně jsem dokázal věci, na něž nelze zapomenout. Normálně je tady naprosto fantastická atmosféra, ale bohužel letos všem diváci chybí. O to víc chci udělat radost fanouškům u televizorů, kteří budou sledovat závody ze svých domovů," svěřil se 41letý Ital, jenž v sobotu předvedl pátý nejlepší tréninkový čas a byl o pouhých třináct tisíc sekundy pomalejší než jeho krajan Morbidelli.

V Jerezu se Rossi vrátil na pódium po šestnácti měsících. „Snad je to konec mého špatného období, každopádně cítím nový příval energie. Byl to skvělý výsledek s ohromnými emocemi, takže vynaložíme stoprocentní úsilí, abychom i v Brně byli takhle konkurenceschopní," tvrdil, když jezdci Yamahy obsadili kompletně stupně vítězů, na což tato značka čekala od roku 2014.

„Cítím, že změna hlavního mechanika se vyplatila, i když je to mladý chlapec, který do letoška neměl zkušenost z MotoGP. Potřebovali jsem jeho nové nápady, inovativní přístup a snad to bude klapat i dál," mínil Rossi, jenž se přidal k sílící kritice povrchu Masarykova okruhu „Přilnavost je letos v Brně opravdu na špatné úrovni, což ale není překvapivé, protože se tady asfalt naposled měnil před dvanácti lety. Trať je krásná, ale povrch už není tak dobrý," řekl.

Příští ročník v Brně je v ohrožení

Podmínkou pokračování MS na brněnské trati v příštím roce tak bude zřejmě položení nového asfaltu, což by pro organizátory znamenalo vydání zhruba sto milionů korun. Rossi naznačil pochopení pro složitost situace. „Na nový povrch potřebujete spoustu peněz, mluvíme tady o milionech euro. A po finanční stránce to teď není pro nikoho jednoduché. Navíc Brnu vždycky v tomto směru pomáhala vysoká návštěvnost, jenže letos tu fanoušci nejsou a obecně to tady s využitelností okruhu asi není moc slavné," prohlásil.

Hodně zklamaná je zatím další italská hvězda Andrea Dovizioso. Vicemistr světa s tovární Ducati se při brněnských trénincích ani jednou nedostal do elitní dvanáctky. „Každý závod má jiný příběh, i když první dva letos ukázaly, že Yamaha je aktuálně daleko silnější než všechny ostatní značky. Třeba se ale v neděli ukáže, že to platilo jen v Jerezu, kde vládly opravdu horké teploty. Tady je elitní dvanáctka srovnaná do tří desetin vteřiny a já musím při sobotní odpolední kvalifikaci tvrdě pracovat, abych si zajistil slušný výhled na roštu před nedělním bojem," vykládal.

Caer está permitido, levantarse es una obligación 💪🏼

Gracias a tod@s por los mensajes de apoyo!

Falling is allowed, getting up is an obligation 💪🏼

Thank you all for the messages of support!#MM93 pic.twitter.com/dwVrbJT0nS — Marc Márquez (@marcmarquez93) August 5, 2020

Trůn může být letos volný při vážných zdravotních potížích Marka Márqueze, který si 19. července při pádu v prvním závodě MotoGP v Jerezu zlomil pažní kost a zřejmě se do konce srpna do seriálu nevrátí. Pak už by měl k dispozici pouze devět závodů na to, aby smazal ztrátu na lídra Quartarara, který už před Brnem měl o padesát bodů víc. „Můžete padnout, ale musíte se postavit," vzkázal na sociálních sítích Márquez. Tovární tým Hondy místo něj v Brně nasadil německého testovacího jezdce Stefana Bradla, jenž ale v trénincích nestačil a vesměs se pohyboval u dna výsledkové listiny.