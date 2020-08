Plochodrážní GP v Praze pojede v září na divokou kartu opět Milík

Divokou kartu pro oba závody plochodrážní Grand Prix České republiky v Praze obdržel opět nejlepší domácí jezdec posledních let Václav Milík. Organizátoři to oznámili na dnešní tiskové konferenci. Po přeskupení celého kalendáře seriálu mistrovství světa kvůli koronaviru se na oválu břevnovského stadionu Markéta pojede v pátek 18. a v sobotu 19. září.

Sedmadvacetiletý Milík dostal důvěru pořadatelů posedmé za sebou, již v roce 2012 zasáhl do domácí Grand Prix jako náhradník. Pokusí se navázat na senzační třetí místo z roku 2017, kdy následně dokázal vyhrát i Zlatou přilbu v Pardubicích. Prvním náhradníkem bude Eduard Krčmář a druhým Jan Kvěch, který o víkendu obhájil titul mistra Evropy do 19 let.

"Volba divoké karty byla ztížená v tom, že ti tři závodníci, které jsme vybrali, se mezi sebou letos na závodech ještě nepotkali. Těch závodů je málo. Ale myslíme si, že Vašek Milík je už natolik zkušeným jezdcem, že s tou světovou elitou dokáže bojovat a zvládne si s tím poradit. Zatímco třeba Honza Kvěch se potkává s juniorskou špičkou, ale s tou světovou se ještě nikdy nepotkal," řekl ředitel pražského závodu Pavel Ondrašík.

Pozice vyhrazené pro české zástupce musejí mít stejné obsazení pro oba pražské závody. "Sice jsme to hned rozporovali, ale neuspěli jsme, promotér to nechtěl. Takže to zůstává stejné, i když naším přáním třeba bylo, aby Honza Kvěch nebo případně Eda Krčmář jeli alespoň jeden závod," připustil Ondrašík.

"Oba kluci prokazují velmi slušnou formu v tomto roce, ale byli jsme nuceni vybrat pro divokou kartu pouze jediné jméno. A shoda byla v tom, že Vašek Milík je u nás ten nejlepší, má pořád nejvíce zkušeností a je asi stále ještě o něco před Edou a Honzou. Když mu třeba povolí nervy a jedna jízda se mu nepodaří, je schopný se z toho otřepat a nastoupit hned do té další jízdy s čistou hlavou a plnou koncentrací," doplnil Ondrašík.

"Každý by byl určitě hrozně rád za divokou kartu do závodu Grand Prix, ale já jsem rád i za tuhle pozici prvního náhradníka. Třeba bude nějaká šance vyjet i na dráhu a absolvovat nějakou jízdu," prohlásil Krčmář. Podobně vnímá svou pozici i Kvěch. "Moc si toho vážím," uvedl.