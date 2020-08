Freestyler překvapuje! Podmol byl v úterý na Řecké rallye druhý nejrychlejší

Liboru Podmolovi se v jeho premiérové rallye daří. Úspěšný freestyle motokrosař připravující se na slavný Dakar skončil ve 3. etapě v Řecku senzačně druhý. „Považuji to za velký úspěch. Nikdo tady nečekal, že by freestyler mohl jezdit takhle rychle. Ani já ne," prohlásil v tiskové zprávě jezdec týmu Orion Moto Racing Group, který je průběžně na pátém místě.

Podmol si chtěl na Řecké rallye otestovat, jak se mu bude závodit na těžší motorce, jak zvládne navigaci a jak vydrží porci 1700 kilometrů. Vždyť jde o jeho první dálkovou soutěž v životě a hned podává skvělé výkony. V první etapě byl po penalizaci desátý, v pondělí bral páté místo a v úterý druhé! „Mám z toho velkou radost. Možná teď všem dojde, že to myslím vážně," uvedl mistr světa ve freestyle motokrosu z roku 2010.

Na pódium se dostal v dosud nejdelší etapě měřící 330 kilometrů. „Pršelo, jezdili jsme v horách. Tak sedmdesát procent byly takové rychlé pisty a zbytek enduro v kameních. Bavilo mě to, byl to smyk za smykem. Paráda," popsal nadšeně Podmol. Nerozhodil ho ani nepříjemný karambol. „V lese na kamínkách mi podklouzl předek, chvíli jsem se klouzal po zemi, ale sebral jsem se a asi za třicet vteřin jsem pokračoval dál. Měl jsem taky trochu problémy s ovládáním navigace, ale s tím jsem si nakonec taky nějak poradil."

Horší než pád

Jeden okamžik Podmola vyděsil víc než pád. „Zavadil jsem o šutr. Jel jsem v tu chvíli asi osmdesátkou. Vykoplo mě to do pozice, kterou dělám při supermanovi. Když jsem se podíval před sebe a všude viděl šutry, tak jsem se modlil, ať to ustojím, což se naštěstí povedlo. Pak jsem raději trošku zvolnil," přiznal rodák z Ostravy, který si při nepovedeném triku na loňském MS v Mnichově zlomil obě nohy.

Libor Podmol je po prologu Řecké rallye na desátém místě.

Libor Podmol

Tentokrát ale vše zvládl a těší se na další etapy Řecké rallye. „Ve středu nás čeká jenom osmdesát měřených kilometrů, ale jinak je to záhul. Fyzicky se cítím zatím dobře, doplňuji jídlo i během měřených úseků, aby mi nedošla šťáva. Protože jsem tady mezi závodníky nejútlejší, tak na to musím hodně myslet, musím pravidelně jíst, abych měl energii a byl pořád soustředěný," dodal Podmol. Ve vedení je Slovák Svitko, vítěz úterní etapy.