Běhat se sešroubovanýma nohama nemůže, na motorce překvapil všechny. I sám sebe

Co vás při premiéře v rallye nejvíce překvapilo?

To, že jsem stíhal i s nejlepšími. Při ježdění mi pomohlo, že jsme tam jeli s Martinem Čábelou. Ten pak měl bohužel pád, zlomil si první obratel, měl krvácení do mozku a letecky ho přepravovali do Česka. Ale on má s rallye zkušenosti, tak jsem si to s ním mohl při testech zkusit nanečisto a seznámit se s povrchem. Takže jsem věděl, co čeho jdu, a nebyl jsem nervózní.

Ve světě rallye jste si získal respekt rychle.

V depu mě kluci zastavovali a gratulovali. Atmosféra v rallye mě překvapila, jak jsou ti kluci přátelští. Přitom jsem byl nováček z freestyle motokrosu, kterému nevěřil nikdo u nás ani tam. Je znát, že jsou to podobné sporty, víme, že děláme nebezpečnou věc, a stejně do toho jdeme, tak máme mezi sebou respekt. Ale když jsem vyhrál etapu, byli překvapení všichni. I já.

Libor Podmol při Řecké rallye.

Alessio Corradini

V čem přišly vhod zkušenosti z freestyle motokrosu?

Patnáct let mezi elitou se hodí. Motorka je jiná, ale taky má dvě kola, plyn vpravo, spojku vlevo…

Ale nebyl jste zvyklý na ní sedět dlouhé hodiny.

Taky jsem se na to dlouho chystal. Ve freestyle motokrosu trvá jízda dvě minuty, tam jsem spíš makal na fyzičce proto, abych vydržel delší tréninky a nácviky triků než samotný závod. Teď jsem si nechal napsat plán od cyklistických profíků, kteří také sedí na kole dlouho a ještě k tomu šlapou. Navíc mají podobné postavy, já nemám tukové zásoby, a když během hodiny a půl nedoplním aspoň tekutou stravu, potím se, přichází únava a ztrácím koncentraci.

Takže do Dakaru plánujete přibrat?

Čechoameričan Petr Vlček, který Dakar jezdí, si dělal srandu, že ostatní před ním hubnou a já budu tloustnout. Ale dal mi za pravdu, že když budu správně doplňovat živiny, zvládnu to.

Jak reagují na dlouhou zátěž vaše sešroubované nohy, které jste si zlámal loni v dubnu po pádu při závodu mistrovství světa ve freestyle motokrosu v Mnichově?

Pořád se s tím peru, nejen na motorce. Dál nemůžu běhat, při tréninku freestyle motokrosu bolí dost. Rallye je na to příjemnější, první den po dojezdu mě nohy bolely, až jsem se lekl, jak to vydržím. Ale pak jsem si zvykl a naučil se při jízdě víc sedět. Není to perfektní, ale rallye je plná překážek, ať už se něco rozbije, je problém s navigací… Tohle je jedna z nich.

Původně jste vyhlašoval, že premiérový Dakar bude pro vás spíše seznamovací. Mění se po úspěchu v Řecku vaše ambice?

Asi jo. Ale uvědomuju si, že hodně záleží na technice. Řecká rallye byla náročná navigačně, ale nebyly tam ty dlouhé rovinky v písku, kde se projeví příprava motorky. Rychlost mám, navigaci jsem zvládal, ale potřebuju materiál, který stojí finance, a ty se úplně nedaří sehnat. Zvlášť v době koronaviru, kdy firmy seškrtávají rozpočty na marketing.

Co vás ještě čeká za závody před plánovaným Dakarem?

Měl jsem jet desetidenní rallye v Maroku, která by byla zároveň kvalifikací na Dakar pro ty, kteří ho ještě nejeli. Jenže se kvůli koronaviru nejela a kvalifikací bude rallye ve Španělsku začátkem října. Bohužel ta bude jen čtyřdenní a nejede se v písku, což bych potřeboval. Pro kvalifikaci je třeba dokončit, ale já bych chtěl zajet i nějaký pěkný výsledek.

Máte zprávy, jestli je kvůli koronaviru ohrožen i Dakar?

V Řecku se říkalo, že je to padesát na padesát. Ale teď jsem byl na závodech v Polsku, kam přiletěl sportovní ředitel Dakaru a ten říkal, že se pojede určitě.