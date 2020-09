Kulisy jsou připraveny. V Praze se jedou netradičně dva závody Grand Prix

Kulisy pro velké představení jsou připraveny. A využity budou tentokrát netradičně hned dvakrát. Ze seriálu Grand Prix plochodrážního mistrovství světa se v Praze pojedou v pátek a v sobotu výjimečně dva díly. Pandemie koronaviru sice zhatila původní termín 13. června, na oválu břevnovského stadionu Markéta se ale po vytvoření zcela nové podoby závodního kalendáře pojedou jediné závody Grand Prix mimo Polsko. Polské spekulace o tom, že se v Praze kvůli zhoršené situaci s koronavirem nepojede, se ukázaly jako liché, i když pro organizátory to je mimořádně složité.

Celý seriál dostával ve své 26. sezoně jednu trhlinu za druhou; původně ho mělo tvořit na různých místech deset závodů. V nové improvizované podobě má jen osm dílů, které tvoří již odjeté dvojzávody ve Vratislavi a v Gorzówě, po GP České republiky se pak vrátí šampionát na polské území a vyvrcholí na začátku října v Toruni.

Divokou kartu pro oba závody v Praze obdržel opět nejlepší domácí jezdec posledních let Václav Milík. "Těším se na to a bylo by určitě fajn dosáhnout zase na nějaký super výsledek," přál si Milík, který v roce 2017 skončil na Markétě třetí a pak triumfoval ve Zlaté přilbě v Pardubicích.

Sedmadvacetiletý Milík dostal důvěru pořadatelů posedmé za sebou, již v roce 2012 zasáhl do domácí Grand Prix jako náhradník. Prvním náhradníkem bude Eduard Krčmář a druhým Jan Kvěch, který o víkendu obhájil titul mistra Evropy do 19 let.

"Myslíme si, že Vašek Milík je už natolik zkušeným jezdcem, že s tou světovou elitou dokáže bojovat a zvládne si s tím poradit. Zatímco třeba Honza Kvěch se potkává s juniorskou špičkou, ale s tou světovou se ještě nikdy nepotkal," řekl ředitel pražského závodu Pavel Ondrašík.

Pozice vyhrazené pro české zástupce musejí mít stejné obsazení pro oba pražské závody. "Sice jsme to hned rozporovali, ale neuspěli jsme, promotér to nechtěl. Takže to zůstává stejné, i když naším přáním třeba bylo, aby Honza Kvěch nebo případně Eda Krčmář jeli alespoň jeden závod," připustil Ondrašík.

V pátek vyjede na břevnovský ovál v pozici vedoucího závodníka celkového pořadí Švéd Fredrik Lindgren. Vítěz pražského závodu z roku 2018 vede i díky triumfu naposledy v Gorzówě, který byl pro něho celkově pátým v kariéře. Po polovině závodního programu má na kontě 66 bodů, druhý je se sedmibodovým mankem úřadující světový šampion Polák Bartosz Zmarzlik, 57 bodů si dosud vyjel jeho krajan Maciej Janowski.

Loni kraloval na Markétě polský jezdec Janusz Kolodziej před dánským závodníkem Leonem Madsenem a dalším Polákem Patrykem Dudkem. Kolodziej se však letošního seriálu neúčastní. Milík byl se čtyřmi body dvanáctý.

Markéta zažije celkově už 24. a 25. závod GP.

Páteční i sobotní podnik začnou shodně v 19 hodin.