Zmarzlik i podruhé pražským králem. Potlučený Milík neměl páru

„Dvě vítězství ve dvou dnech, to je snové představení. Dnes to bylo ale podstatně těžší, musel jsem ve finále čtyři kola hledat cestu přes Woffindena, ale nakonec se tam ten prostor našel," líčil už v roušce 25letý Polák, jenž si opětovně vysloužil mohutné ovace svých krajanů v hledišti, kde mohly být vzhledem ke koronavirovým omezením sotva tři tisícovky fanoušků.

Zmarzlik, jenž do letoška nejel na Markétě nikdy finále Grand Prix, tak na novém povrchu břevnovského oválu opakovaně předčil trojnásobného pražského vítěze z let 2013 až 2015 a třetí v sobotu dojel Australan Jason Doyle, jenž na Brita navázal v letech 2016 a 2017.

Pro Švéda Fredrika Lindgrena, jenž do Prahy přijížděl jako jasný lídr Grand Prix, bylo sobotní čtvrté místo málo. Přesto ještě doufá, že se Zmarzlikem svede velký souboj o titul mistra světa v posledních dvou závodech na začátku října v polské Toruni. Šanci na své čtvrté zlato ještě ale nevzdává ani Woffinden, chtělo by to od něj ale na závěr seriálu asi dvojité vítězství.

Milík cítil následky pátečního pádu

Doyle si postupem do závěrečné sobotní jízdy maličko alespoň spravil chuť ze semifinálové diskvalifikace z předchozího dne, jenže hned v první zatáčce se přes řídítka poroučel k zemi. Naštěstí odešel po svých, pak při opakovaném startu finále na rezervní motorce dostal varování za ulitý start. Ale přes všechny trable se nakonec dostal na stupně vítězů. Páteční finálovou účast sice nezopakoval Slovák Martin Vaculík, ale z pátého místa nemusel být zklamaný.

Václav Milík znovu nenaplnil roli tajného českého trumfu. Zabodoval pouze v jedné ze svých čtyř jízd, kdy mu vyšel útok vnějškem, ale do té poslední už ani nezasáhl. „Necítil jsem se dobře, po tom pátečním pádu mám docela potlučené tělo. Nejvíc cítím asi odřené rameno a hlavně mě to úplně vzalo páru pod hrncem," přiznal Milík, který na závěr už nechal místo sebe jet náhradníka a krajana Eduarda Krčmáře. Jenže letošní český šampion na rozdíl od pátku vyšel naprázdno.