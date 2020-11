Polák je i přes otřesy mozku s druhou sezonou v MS spokojený

"Letos jsem určitě udělal jezdecký pokrok, ale bohužel se mi nevyhnuly zranění. Dvakrát za sebou jsem si udělal velmi těžký otřes mozku a musel jsem pár závodů vynechat," řekl Polák ČTK. Z 18 závodů MS nemohl nastoupit do šesti. "I přesto mám 45 bodů a loni dvanáct, což je o hodně lepší," pochvaloval si.

Polák se poprvé zranil v červnu v závodě českého šampionátu v Dalečíně, kdy musel být i převezen do nemocnice. "Byl to první závod po (koronavirové) pauze a všichni včetně mě byli extra motivovaní. A trošku jsem to přehnal," připustil. Co se vlastně na trati stalo, si ale nepamatuje. "Byla to fakt velká rána do hlavy, největší, jakou jsem si kdy přivodil. Pět minut jsem byl vypnutý," uvedl Polák, jenž měl poté podobnou nehodu i při MS v italské Faenze.

Po dohodě s lékaři si i s ohledem na výsledky vyšetření následně dal delší pauzu. "Po Dalečíně jsme návrat asi trošku uspěchali. Po Faenze jsem měl podle skenů na mozku i nějaký otok, takže jsme se dohodli, že to nemám přehánět. Další rána mohla být i fatální," řekl Polák, který následně šest týdnů odpočíval.

Atypická sezona

Sezona 2020 byla stejně jako v dalších sportech atypická. Kvůli pandemii koronaviru byla v březnu na několik měsíců přerušena a kalendář se nakonec několikrát změnil. "Na jaře jsem byl dobře připravený, ale pak bohužel přišla pauza a já jsem měl i problémy s týmem, takže bylo těžší se s tím vyrovnat. Nějak jsme se s tím ale popasovali a bylo to dobré. Zvládli jsme to," řekl Polák.

Český talent se nakonec vyrovnal i s faktem, že se na jednotlivých tratích vždy jelo hned několik závodů v rychlém sledu za sebou. "Musím říct, že mi to docela vyhovovalo, protože bylo méně cestování," přiznal bronzový medailista z juniorského mistrovství svět v roce 2018.

O to víc byla druhá část sezony náročná po soutěžní stránce. "Byl to sprint. Kvůli otřesům mozku jsem nejel všechno, ale poslední dva měsíce byly každý týden tři závody, což byl nářez. Ze sportovní stránky to bylo až moc, protože tělo si nedokáže odpočinout a únava se stupňovala. I v paddocku přibývala zranění," řekl.

Šestnáct závodů v osmi státech

Promotér šampionátu chce ale podobný model zachovat i pro příští rok. "Mělo by se jet 16 závodů v osmi státech," uvedl Polák. Opět by se mělo hodně závodit v Itálii, letos se tam uskutečnilo devět Velkých cen. "Společnost (promotérská) patří Luongovi, takže směr je jasný," poukázal Polák na původ šéfa Infront Motor Racing Davida Luonga.

Polák v letošním roce hájil barvy švýcarského týmu IXS MXGP, za koho bude jezdit v příštím roce, to ještě jasné není. "Smlouvu zatím nemám, vše se teď řeší. Myslím si, že by to mohlo klapnout a příští rok bych se tam měl zase ukázat. Můžu ale říct, že zůstanu na yamaze," dodal Polák.