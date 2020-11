Brno nebude chtít dát peníze na opravu dráhy Masarykova okruhu

Brno nebude chtít investovat žádnou částku na opravu dráhy na Masarykově okruhu, kde se jezdí motocyklová Velká cena České republiky. Na dotaz novinářů to dnes řekla brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS). Důvodem je úbytek příjmů kvůli pandemii koronaviru, Brno čeká příští rok propad dvě miliardy korun. Kompletní opravu asi za 100 milionů požaduje promotér závodů Dorna, dílčí úpravy by mohly stát do 20 milionů.

Podle Vaňkové je ale město připravené dát na akci dříve slíbených 30 milionů, které dává každoročně na úhradu zalistovacího poplatku k získání licence k pořádání závodů. Akci podporují i kraj a stát.

Grand Prix posledních pět let pořádá spolek kraje a města, který měl s Dornou smlouvu na pět let. Letos se jel pátý ročník, ale kvůli koronaviru bez diváků. Proto se zástupci spolku dohodli s Dornou, že se pojede i příští rok a s diváky.

Minulý týden byl zveřejněn kalendář mistrovství světa na příští rok, ale Brno v něm chybí. Tradiční termín na začátku srpna zatím zůstal volný pro jeho doplnění, podle Vaňkové je ale možné, že v případě neshod ohledně oprav Dorna nahradí Brno jiným zájemcem.

Podle primátorky by bylo optimálním řešením, kdyby opravu dráhy zajistil Automotodrom Brno jako vlastník Masarykova okruhu. "Ve smlouvě se spolkem je sice uvedeno, že pokud bude opravy vyžadovat Dorna, tak je povinen platit spolek, ale mám za to, že by to měl hradit Automotodrom už jen z toho důvodu, jakou výši nájmu od spolku za pět let získal," uvedla Vaňková.

Automotodrom peníze dávat nechce

Automotodrom není podle mluvčího Petra Boháče ochoten podílet se nějakou částkou na rekonstrukci povrchu. "A to z prostého důvodu. My zatím nemáme žádnou oficiální informaci ze spolku, že by k tomu aspoň v této minimální míře nechtěl přistoupit ze svojí strany, což vyplývá z uzavřených smluv. Takže neuvažujeme v této chvíli o tom, že bychom to hradili ze svého," uvedl Boháč.

Podle něj je zarážející, že se věc dostala do této situace. "Spolek o tom ví dlouhodobě, čerpá dotace nejen z města, ale i z kraje a od státu. Vadí nám jejich nečinnost, vnímáme vývoj velmi negativně, podle neoficiálních zpráv se nám zdá, že pro spolek je daleko jednodušší poslat to do insolvence a udělat z toho velkou mezinárodní ostudu," řekl Boháč.

Město ještě počká na stanovisko kraje jakožto dalšího partnera spolku. Ve středu nahradí dosavadní koalici v čele s hejtmanem Bohumilem Šimkem (za ANO) koalice nová v čele s budoucím hejtmanem Janem Grolichem (KDU-ČSL).