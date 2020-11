Grolich: Stát nás připraví o MotoGP, pokud se za akci nepostaví

Stát nás připraví o motocyklovou Grand Prix, pokud se za akci nepostaví. Novinářům to dnes řekl nově zvolený jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Podle něj v současné situaci při propadech příjmů v rozpočtu kvůli koronaviru nelze investovat do oprav dráhy Masarykova okruhu, jak požaduje promotérská společnost šampionátu Dorna.

Dorna chce kompletní rekonstrukci za 100 milionů korun, což podle Grolicha není v silách kraje. Obdobně se na to dívá i Brno. Příští ročník závodů je tak v ohrožení. Od dalších let chce navíc promotér víc než zdvojnásobit zalistovací poplatek za zisk licence.

Grand Prix posledních pět let pořádá spolek kraje a města, který měl s Dornou smlouvu na pět let. Letos se jel pátý ročník, ale kvůli koronaviru bez diváků. Proto se zástupci spolku dohodli s Dornou, že se letos neuhradí původní poplatek přesahující 100 milionů, ale pojede se bez diváků za milion eur (asi 27 milionů Kč) a naopak s diváky se pojede příští rok za šest milionů eur (kolem 160 milionů).

Slavný Ital Valentino Rossi při testu v Brně.

Automotodrom Brno

Minulý týden byl ale zveřejněn kalendář mistrovství světa na příští rok, v němž Brno chybí. Tradiční termín na začátku srpna zatím zůstal volný pro jeho doplnění, podmínkou je však oprava dráhy.

Pokud by byly neshody, je podle politiků možné, že Brno nahradí v kalendáři jiný zájemce. "My jsme se dozvěděli, že Dorna trvá na kompletní rekonstrukci. Pro nás je to investice 50 milionů a více, pokud se podělíme s Brnem. Je to nepřijatelná podmínka. Nejsme schopni takovou investici schválit," řekl Grolich, který poukázal na propady příjmů kvůli pandemii koronaviru. Jen v rozpočtu na příští rok čekají novou koalici škrty půl miliardy.

Nový hejtman si je vědomý, že případný zánik Grand Prix v Brně by měl dopad na cestovní ruch. "Představitelé vlády ale oznámili, že nebudou žádné další kompenzace vůči krajům, přestože výpadky jsou enormní. Pokud se za Grand Prix nepostaví stát, připraví nás o ni," zdůraznil Grolich.

Český reprezentant Filip Salač jezdí v kategorii Moto 3.

Promotér požaduje opravu povrchu Masarykova okruhu, který vlastní soukromá společnost Automotodrom Brno. Dorna chce také od roku 2022 více než zdvojnásobit zalistovací poplatek. Dosud byl přes 100 milionů, v nové smlouvě by měl vzrůst zhruba na čtvrt miliardy.

Primátorka Markéta Vaňková (ODS) už dříve řekla, že taková částka není v silách města ani kraje. Na letošní a příští ročník Velké ceny kraj i město schválily shodně po 60 milionech korun, stát měl přispět částkou 85 milionů.