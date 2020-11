Drzost. Nevycházím z údivu, žasne majitel mosteckého okruhu nad žádostí Brna o dotaci

Majitel Autodromu Most Josef Zajíček se pozastavil nad požadavkem na státní dotaci na obnovu asfaltového povrchu na Masarykově okruhu v Brně. Zaskočila ho i jeho výše. Spolek města a kraje pořádající na jihu Moravy závod mistrovství světa silničních motocyklů požaduje po ministerstvu pro místní rozvoj 100 milionů korun, které chce použít na opravu dráhy, kterou požaduje promotér šampionátu.

"Nevycházím z údivu. Asi jsem dělal všechno špatně, když jsem si myslel, že jako soukromý podnikatel se musím o financování investic do obnovy a modernizace svého majetku postarat sám. Ale svou filozofii evidentně změním," uvedl předsedu představenstva společnosti Autodrom Most a majitel areálu Josef Zajíček v tiskové zprávě.

Požadavek a jeho výši považuje za drzost. "To by stačilo v příští sezoně na uspořádání všech vrcholných tuzemských motoristických podniků včetně jubilejní 50. Barum Czech rallye Zlín," podotkl Zajíček a konstatoval, že na severu Čech dráhu a areál postupně vylepšuje sama jeho společnost. "Povrch závodního okruhu měníme po etapách. Nyní nám zbývá už jen cílová rovinka, na níž zatím kvalita asfaltu vyhovuje. Loni se nám tak například podařilo obnovit 50 procent povrchu trati. Stálo nás to ale kupodivu jen 15 milionů korun," řekl Zajíček.

Dráha mosteckého Autodromu je 4,212 km dlouhá a má homologaci Mezinárodní automobilové federace (FIA) i evropské federace motocyklistů FIM Europe.

Brněnský Masarykův okruh je dlouhý 5,403 km a kvalita jeho povrchu je v současnosti nedostatečná. I proto zástupci promotéra MS podmiňují konání závodů v příštím roce provedením kompletní rekonstrukce dráhy.

A podle smlouvy mezi spolkem a Automotodromem Brno má náklady na opravu trati hradit subjekt, který tvoří zástupci kraje a města, nikoliv majitel okruhu. Primátorka Brna Markéta Vaňková ale uvedla, že město potřebné finance nemá a požádala o ně stát. Mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Vilém Frček ve středu naznačil, že ani zde se svým požadavkem spolek neuspěje.