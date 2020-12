Z Podmola už není unavená sekretářka. Na Dakar se připravoval jako Rocky

Získal medaile na prestižních X-Games, vymyslel vlastní triky, natočil film, přeskočil rodinný dům... A nyní má před sebou Libor Podmol další výzvu - start na nejtěžší etapové soutěži světa. „Fyzicky jsem jel podle plánu, který jsem vypracoval s trenérem Karlem Kolpkem. Byl inspirovaný přípravou cyklistů a triatlonistů. V tréninku reflexů a rovnováhy jsem se řídil rady Jiřího Heiníka, který pomáhal už mému otci na Dakaru a dodnes trénuje špičku v motorsportu," popisoval uznávaný motocyklista, který si před Dakarem hrál na legendárního boxera „Rockyho".

„Zatímco většina profesionálních jezdců trénovala v teple na dunách v Dubaji, já jsem jezdil celý podzim a zimu každý víkend do vojenského prostoru k Hodonínu do Pánova. Klepal tam kosu, spal v autě a dřel," líčila česká hvězda. V jeho Podmol Dakar Teamu jsou celkem čtyři lidé – hlavní mechanik Petr Vesecký, druhý mechanik Petr Bábek, kameraman a fotograf Vladislav Zeman a Vladimír Hejný z firmy H-Mechanik.

Bývalý mistr světa ve freestyle motokrosu Libor Podmol si v lednu splní jeden velký sen a poprvé v kariéře se postaví na start Rallye Dakar.

Procházka Patrik, ČTK

V současné době je Podmol na povinné dvoudenní karanténě v hotelu. Má rovněž čas pořádně prostudovat mapu nastávajícího ročníku. „Bude to makačka. Do šestého dne by jsme měli jet v teple a v písku, pak by měla začít zima, hory a šutry," popsal vítěz několika závodů mistrovství světa ve freestyle motokrosu.

A jaký bude další režim účastníků Dakaru? Že by si zašel popovídat s místními obyvateli, na to musí určitě zapomenout. „Je přísný zákaz se s kýmkoliv z místních bavit. Mechanici musí přejet z bivaku do dalšího, stejně jako jezdci. Na čerpacích stanicích jen rychle načepovat a jet dál, pořád je třeba mít na sobě roušky a chodit v přidělený čas na výdej jídla," líčil Podmol, co ho čeká. Startu na prestižní rallye už se ale stejně nemůže dočkat.