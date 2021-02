Spolek pro GP může jít do insolvence, schválili zastupitelé kraje

Pro bylo 35 zastupitelů, 23 se zdrželo. Podle hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) vznikly právní posudky na jiná řešení, ale nezbylo nic než insolvence. Bývalý hejtman Bohumil Šimek (za ANO) uvedl, že je smutné, že motoristický podnik po 70 letech na jižní Moravě končí. "Udělal jsem za čtyři roky maximum, aby se tady tento sport udržel. Musíme si otevřeně přiznat, že se nám to sem už nikdy nevrátí," řekl Šimek.

Podle Vaňkové se nyní nechává zpracovat právní rozbor na to, zda je možné vyplatit peníze za vstupenky divákům, kteří si je koupili na loňský ročník. Kvůli pandemii se závod uskutečnil bez diváků a lístky měly platit na letošní ročník, který se nepojede. "Zatím tato možnost není zcela jistá. Pokud by to ale bylo možné, velmi bych to přivítala. I kdyby byl tento postup zvolen, neznamená to, že by spolek nešel do insolvence," uvedla Vaňková.

Loni v srpnu se závody pod vedením spolku konaly popáté. Spolek měl původně smlouvu na pět ročníků. Kvůli pandemii se ale minulý rok jelo bez diváků, Promotér závodů Dorna proto snížila zalistovací poplatek za licenci z původních více než čtyř milionů eur (kolem 110 milionů korun) na jeden milion eur (asi 27 milionů korun). Navíc se nad rámec původní smlouvy mělo jet i letos, s diváky a za částku šest milionů eur (162 milionů korun).

Hvězdný Ital Valentino Rossi při testu v Brně.

Automotodrom Brno

Dorna ale pro letošní ročník požadovala opravu dráhy, na kterou si loni stěžovali jezdci. Oprava by odhadem stála 100 milionů a město ani kraj na ni nemají peníze. Zástupci kraje i města navíc kritizovali, že Dorna chce od příštích ročníků zvýšit zalistovací poplatek na devět milionů eur (asi 243 milionů korun). Proto zastupitelstva kraje i města schválila usnesení, že počítají s tím, že se letos nepojede. Nyní obě zastupitelstva odsouhlasila, že může jít spolek do insolvence.

Dorně má dát spolek 27 milionů za poplatek, vracet se mají lístky asi za 30 milionů. Vaňková už dříve řekla, že spolek má peníze na úhradu Dorně, na vrácení peněz za vstupenky i na adekvátní dohodu s Automotodromem, od něhož si pronajímá dráhu. Podle politiků by ale nesměl Automotodrom Brno trvat na svých požadavcích, jako jsou úhrada neobjednaných oprav za 22 milionů nebo nájem 27 milionů za závody, které nebudou.