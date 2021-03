Salač se v závěrečných testech před startem MS držel s elitou

"Měl jsem na víc, ale nevadí, závod je příští týden. Dostal jsem se do tempa, které jsem chtěl mít. Zase jsem začal věřit motorce i přes sobotní malý pád kvůli problému s předkem, což se vyřešilo. Už se těším na závod, motorku máme přichystanou dobře, tým odvedl skvělou práci a nemohu se dočkat závodního víkendu," uvedl Salač v tiskové zprávě.

Devatenáctiletý jezdec se chystá na třetí kompletní sezonu MS, do které vstoupí opět v barvách týmu Rivacold Snipers. Nejlepší dílčí výsledek si připsal hned na úvod v pátek, kdy byli rychlejší jen John McPhee s Darrynem Binderem. "V pátek jsem se dostával zpět do tempa. Pořád jsem po pádu z loňské Valencie i testů ve Valencii nevěřil úplně motorce. Každopádně to bylo docela dobré, první den jsem dokončil třetí, to bylo super," řekl Salač.

V sobotu se musel stejně jako ostatní piloti vyrovnat s nepřízní počasí, v Kataru silně foukalo. "Podmínky nebyly ideální. Nakonec se mi v závěru podařilo i bez slipstreamu zajet čas, který stačil na páté místo. To kolo se celkově docela povedlo, i když mi chyběl ten slipstream," uvedl jediný český účastník šampionátu.

V neděli se dopoledne zaměřil na sbírání dat a zkoušení nastavení, druhou část již poté vynechal. "Nejprve jsme jeli na použitých pneumatikách a zkoušeli jsme, jak guma bude fungovat na různých nastaveních kvůli závodu, hlavně tvrdosti zadku i zda a jak moc se bude pneumatika trhat, protože s tím tady byly docela problémy. Druhý trénink jsem musel vynechat kvůli palivu, které máme také limitované na testech i v závodě. Také jsem měl už závodní motor, takže bylo zbytečné najíždět kilometry, když bylo teplo a v těchto podmínkách nepojedeme," vysvětloval Salač.

V závěrečné večerní části testů nejprve řešil problémy s přední pneumatikou, následně sám chyboval a v závěru jej přibrzdili soupeři. "Na konci, kdy vyjelo celé startovní pole najednou, se opět strašně čekalo jako klasicky v Moto3. Když jsem měl hodně dobře připravené kolo a asi vteřinu před mnou byli jezdci z Leopardu, tak mě v nájezdu do kola někdo předjel a zkazil mi celé dva sektory, protože se přes něj nešlo dostat," dodal.