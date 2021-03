Fanoušci MotoGP v Brně dostanou zpět peníze za loňské lístky

Peníze by mělo vyplácet Turistické informační centrum města Brna (TIC), částku jí poskytne město, pokud to v úterý schválí zastupitelé. Závody v Brně loni po desítkách let skončily a letos už se neuskuteční. Pořadatelský spolek by měl jít do insolvence.

Pokud to schválí zastupitelé, peníze dostane TIC od města ve formě návratné finanční výpomoci organizaci na dobu minimálně tří let. Podle Vaňkové řešení překryje období, než skončí insolvenční řízení pro pořadatelský spolek.

"Také počítá s úhradou rozdílu TICu mezi vyplacenými finančními prostředky za vstupenky a výtěžkem insolvence. Nad to budou pokryty nezbytné náklady TIC spojené s vrácením peněz za nevyužité vstupenky. Částka 1,8 milionu je určena na personální náklady organizace včetně brigádníků, bankovní poplatky a očekávané kurzovní rozdíly," řekla Vaňková.

Velkou cenu pořádal posledních pět let spolek města a kraje, loni měl být podle původní smlouvy poslední ročník. Kvůli pandemii se ale minulý rok jelo bez diváků, promotérská společnost Dorna proto snížila zalistovací poplatek za licenci z původních více než čtyř milionů eur (kolem 110 milionů korun) na jeden milion eur (asi 27 milionů korun). Navíc se nad rámec původní smlouvy mělo jet i letos, s diváky a za částku šest milionů eur (162 milionů korun).

Dorna ale požadovala odhadem za 100 milionů opravu dráhu, na kterou si loni stěžovali jezdci. Město ani kraj na ni ale neměly peníze. Zástupcům města i kraje navíc vadilo, že Dorna chce od příštích ročníků zvýšit zalistovací poplatek na devět milionů eur (asi 243 milionů korun).

Proto obě zastupitelstva schválila usnesení, že se letos závody nepojedou a že spolek může jít do insolvence, z níž by vyplynula úhrada jen části závazků. Dorně má dát spolek 27 milionů. Vypořádat musí i vlastníka okruhu Automotodrom Brno, který podle Vaňkové požaduje úhradu neobjednaných oprav za 22 milionů nebo nájem 27 milionů za závody, které letos nebudou. Právě neúspěšná jednání s Automotodromem o snížení požadavků vedla k tomu, že zastupitelstva schválila insolvenci.