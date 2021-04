Lidé mohou žádat o vrácení peněz za vstupenky na motocyklovou Grand Prix

Peníze dostanou zpět všichni, kdo si vstupenky u TIC zakoupili a požádají o ně některým ze stanovených postupů do tří let. Ti, kdo koupili vstupenky prostřednictvím internetu, mohou na webu TIC vyplnit formulář a odeslat jej on-line z domova. Pokud vstupenky koupili fyzicky, musí si podobný formulář vytisknout, vyplnit a spolu s originálními vstupenkami zaslat na sekretariát TIC nebo donést na předprodej vstupenek v infocentru na Panenské ulici.

"V případě nákupu vstupenek u jiného distributora se musí majitelé vstupenek v první řadě obrátit přímo na něj. Na webu jsou v příslušných sekcích popsány tyto postupy detailně," uvedla ředitelka TIC Jana Janulíková.

TIC je připraven vrátit peníze za 16 114 vstupenek, celkově jde o částku přesahující 36 milionů korun. Peníze dostal TIC od Brna formou návratné finanční výpomoci, z rozpočtu města dostal více než 38 milionů korun, rozdíly jsou určené na pokrytí nezbytných nákladů, kurzové rozdíly i personální náklady.

V posledních pěti letech pořádal Velkou cenu spolek města a kraje. Loni se měl podle původní smlouvy konat poslední ročník. Kvůli pandemii koronaviru se ale akce uskutečnila bez diváků, přestože už lidé měli koupené lístky. Nad rámec původní smlouvy vznikla dohoda na uspořádání závodů i v letošním roce, přičemž na nich lidé mohli uplatnit nevyužité lístky na loňský ročník.

Promotérská společnost motocyklového mistrovství světa Dorna ale požadovala opravu dráhu za zhruba 100 milionů korun, na povrch trati si loni stěžovali jezdci. Město ani kraj ale s ohledem na dopady pandemie do rozpočtů nemají na opravu peníze. Rozhodly proto, že se letos závody nepojedou a spolek může jít do insolvence, z níž by vyplynula úhrada jen části závazků. Dorně má dát spolek 27 milionů.