Salač poprvé letos jel druhou část kvalifikace, v Portugalsku vyrazí z 6. řady

Filip Salač poprvé v sezoně motocyklového mistrovství světa postoupil do finále kvalifikace Moto3 a do nedělní Velké ceny Portugalska odstartuje z 16. místa. Devatenáctiletý jezdec týmu Rivacold Snipers zajel v Portimau 18. čas, ale na roštu se posune na opačný konec šesté řady vzhledem k trestu pro Jeremyho Alcobu a Johna McPheeho, kteří po vzájemné potyčce po minulém závodě v Kataru budou za trest startovat z uličky v boxech s pěti- a desetisekundovou penalizací. Z pole position vyrazí do třetího závodu sezony Salačův týmový kolega Andrea Migno z Itálie.