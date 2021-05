Hlavní závod na motocyklové Jarní ceně v Brně rozhodla jediná tisícina

Peškovi se povedla odveta za sobotní sedmikolový první závod. V něm skončil za Práškem druhý s téměř devítisekundovým odstupem, poté co do cíle nedojel do posledního kola vedoucí britský vítěz kvalifikace John Black.

V nižší třídě do 600 ccm se z vítězství radovali Michal Chalupa a Ondřej Vostatek, který v neděli vylepšil sobotní druhé místo.