Motocyklový jezdec Gardner se od příští sezony přesune do elitní MotoGP

Australský motocyklista Remy Gardner vrátí od příští sezony slavné příjmení do elitní třídy mistrovství světa silničních motocyklů. Syn bývalého šampiona nejvyšší kubatury do 500 ccm z roku 1987 Wayna Gardnera přestoupí z Moto2 do MotoGP. Závodit bude za tým Tech3 KTM, který dnes chystanou změnu oznámil.