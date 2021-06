Úžasné gesto českého závodníka Podmola. Vyhrál a ještě pomohl krajanovi

Dvojnásobný potlesk pro českého závodníka Libora Podmola. Motocyklový závodník ovládl rumunskou soutěž Baja Sato Mare, která byla jeho prvním startem od lednové Dakarské rallye. Domů veze poháry za první místo v kategorii do 450 ccm a také za celkové vítězství. Vysloužil si obrovské uznání, kdy v krizové chvíli pomohl jezdci Romanu Krejčímu. „Byl to risk, zařadil jsem se těsně za Maňase a jel vedle něj. Sešroubovanou nohu jsem zapříčil o jeho výfuk a tlačil ho několik kilometrů do nejbližší vesnice, kde jsme vykoupili benzín," popisoval Podmol, který tak oplatil jeho kamarádskou pomoc na letošní Dakarské rallye.

Kategorii do 450ccm ovládli čeští motocyklisté v Rumunsku kompletně. Za Liborem Podmolem byl na druhém místě právě Roman Krejčí, na třetím místě skončil Rudolf Lhotský. „Baja byla dvoudenním závodem. Druhý den bych fyzickou náročností přirovnal dni na Dakaru, závodili jsme devět hodin. Jsme pěkně zničení, šťastní a jedeme domů. Byla to skvělá příprava na Dakar," popisoval Podmol.

Na zážitek s benzínem jen tak nezapomene. V lednu to byl právě Podmol, který potřeboval pomoc. V poslední etapě Dakarské rallye si zničil přední kolo a právě Krejčí mu pomohl, když mu to své věnoval. Podmol tak mohl dojet závěrečných 30 kilometrů a dostat se do cíle nejtěžší pouštní soutěže.

Český motocyklový závodník Libor Podmol.

Libor Podmol

V Rumunsku si situaci tak trochu prohodili. Krejčímu, který jel na menší motorce, na přejezdu ze speciální zkoušky do cíle došel benzín. Proslulý freestyle motokrosař se ho rozhodl dotlačit do nejbližší vesnice. „Rally závody jsou o zážitcích a měli jsme tu skvělou partu. Jsem moc rád, že jsem to Maňasovi mohl oplatit," tvrdil Podmol, který na letošním ročníku Dakarské rallye skončil na 31. místě.