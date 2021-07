Záhada s diváky? Přijde vlna, těší se čeští organizátoři

"Nikdo z nás nepředpokládal, že ta situace bude ještě letos tak dramatická. Ani ve snu nás nenapadlo, že se to bude táhnout od konce minulého roku, kdy jsme nemohli odjet ani Memoriál Luboše Tomíčka, ještě takovou dobu. Nicméně v dubnu jsme museli udělat rozhodnutí o přeložení závodu a dopadlo to tak, že právě my zahájíme celou sérii závodů Grand Prix na krátké ploché dráze," připomíná ředitel závodu Pavel Ondrašík.

Původně šlo do prodeje 2000 vstupenek na každý ze závodů. "Protože se neustále mění všechna ta opatření, čekali jsme ohledně možného počtu diváků, kolik jich tam budeme moct pustit, do poslední chvíle, abychom to hlavně měli potvrzené černé na bílém. Teď už se věci daly do pohybu, v předprodeji v Ticketportalu máme jednotlivé vstupenky na oba dva závody, ale připravili jsme i balíček vstupenek se zvýhodněnou cenou pro diváky, kteří chtějí vidět oba závody," přibližuje Ondrašík.

Pořadatelé s ohledem na situaci zatím obezřetně kalkulují s navýšením kapacity směrem k povoleným pěti tisícům navýšili. „Doufáme, že s uvolněným semaforem by mohla ještě přijít další vlna diváckého zájmu... Osobně zcela chápu, když v dnešní době se někdo bude rozhodovat až na poslední chvíli. Obávám se ale, že fanoušci z některých koutů světa nám budou přesto chybět," říká Ondrašík.

Po dlouhých letech, kdy dostával divokou kartu Václav Milík, dostane letos prostor talent Jan Kvěch, jak bylo již dříve avizováno. Náhradníky budou Daniel Klíma a Petr Chlupáč.

"Beru to jako jiné závody. Pojedu na tom, co mám vyzkoušené, žádné velké změny na motorce dělat nebudu, upravíme snad jen malé detaily podle počasí a stavu dráhy. A ambice? Na každý závod jedu s tím, že chci závodit a vyhrávat," plánuje s úsměvem teprve devatenáctiletý Kvěch.