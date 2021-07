Nepodlomí se mi kolena, věří český mladík před bojem s hvězdami

Přichází velká zkouška pro talentovaného jezdce, netají před ní smělý cíl - probít se alespoň do semifinále. Jan Kvěch vstoupí coby domácí divoká karta v pátek a v sobotu do pražských závodů plochodrážního seriálu Grand Prix. Devatenáctiletý mladík dostal šanci od organizátorů místo zkušenějšího Václava Milíka a těší se na konfrontaci se světovou elitou. Svou cenu bude mít podle něj každý bod, a proto se o ně chce náležitě poprat.

Už jen účast v závodě je pro mladého jezdce splněným snem. Rád by ho ale posunul ještě na další úroveň. Hranici spokojenosti pro něho představuje umístění mezi nejlepší osmičkou jezdců nejužší plochodrážní špičky. "Kdybych se dostal do toho semifinále, byl bych hrozně rád. Samozřejmě, že bych se chtěl dostat i do finále, ale bude to hodně těžké," říká Kvěch.

Šanci na úkor Milíka dostal mimo jiné i proto, jakým stylem se na oválu prezentuje. Organizátoři ocenili, jak se rve o každý bod. "A tady bude každý získaný bod hodně cenný. Já se jich budu rozhodně snažit posbírat co možná nejvíce. Člověk nemůže dostat lepší příležitost, aby se mohl porovnat s těmi nejlepšími plochodrážníky světa a pak věděl, jak je na tom," připouští Kvěch.

Je přesvědčený, že se mu ve společnosti velkých plochodrážních es nebudou podlamovat kolena. "Já si to tak neberu, protože to jsou úplně normální kluci. Myslím si, že bych s nimi měl být schopný závodit, nebo se o to budu alespoň snažit. Samozřejmě, že už mají víc zkušeností, ale já s nimi chci závodit," tvrdí Kvěch.

Nedolehne na něj tíha okamžiku před startem? Jak se bude cítit? "Určitě se z toho nerozklepu, i když si myslím, že nějaká nervozita tam samozřejmě trošku bude. Jsou to opravdu velké závody, ale budu se snažit si to moc nebrat. Jedu tam s čistou hlavou a mohu jenom překvapit," říká.

Nad obavami vítězí v jeho hlavě velké odhodlání "Je to světová špička a já bych se chtěl také jednou dostat mezi ně - nastálo, nejen na divokou kartu. Na druhou stranu jsem si vědom toho, že to určitě budou těžké závody, protože tam rozhoduje každá maličkost. Je to tak vyrovnané, každá chybička je znát."

Klání na břevnovském stadionu Markéta bude tentokrát specifické v tom, že právě v české metropoli letošní seriál GP odstartuje. Jezdci do určité míry nebudou vědět, jak jsou na tom v porovnání se soupeři. "Myslím, že v pátek - jak je to první závod - bude každý chtít udělat co nejlepší výsledek, protože bude chtít do Grand Prix vstoupit co nejlépe s co nejvyšším počtem bodů. Pro všechny tam bude mít každý bod cenu zlata," přemítá Kvěch.

Díky překopanému kalendáři, na jehož nové podobě se - podobně jako již loni - výrazně podepsala pandemie koronaviru, má možnost absolvovat dva závody Grand Prix ve dvou dnech. Nastoupit tak může minimálně k deseti jízdám, zatímco dosud si vyzkoušel jen jedinou z pozice náhradníka. "Je pro mě výhoda, že jsem se tady loni s nimi svezl. Letos to bude o to lepší, že dostanu šanci hned od začátku závodů," soudí Kvěch.

"Je to ale trochu dvousečné, že půjde o dvojzávod. Vnímám to tak, že kdyby se mi náhodou v pátek nezadařilo, tak určitě budu rád, že mám ještě druhou šanci v sobotu. Naopak, když se mi v pátek zadaří, tak stoprocentně přijde ten pocit, že budu chtít ten výsledek ještě překonat. Nebo se může dostavit i pocit, že to nebudu chtít zkazit, tak abych pak nedělal zbytečné chyby," pokračuje Kvěch.

Přetrvávající boj s koronavirem omezil možnost závodění. "Těch závodů je opravdu málo oproti předchozím rokům. Je to určitě znát - člověk si pak na té motorce nedovolí tolik, co by si dovolil jindy. Věřím ale, že jsem se do toho za poslední dobu dostal," dodává Kvěch, jemuž pomohla i možnost jezdit druhou polskou ligu za německý Wolfe Wittstock, když nedostával tolik příležitostí v polské extralize.