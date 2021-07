Návrat? Legenda ve svých jednapadesáti nesnáší slovo důchod. Tipuje změnu na trůnu

Znovu se pohybuje kolem nadupaných motocyklů. Čtyřnásobný plochodrážní mistr světa Greg Hancock působí v pozici trenéra a rádce v polské Vratislavi. Je nablízku esům, která řádí v prestižní polské extralize a v pátek a v sobotu večer v Praze na Markétě také rozjedou letošní ročník Grand Prix. Není to tak dávno, kdy Hancock právě i v této sérii vítězil.

„Teď chci vyhrávat jiným způsobem," říká pro web speedwaygp.com jednapadesátiletý charismatický Američan, který po desetiletí byl inventářem světových závodů. Doslova legendou.

A může být i nadále. „Chci pokračovat. Teď jsem v bodě, kdy půjdu vyhrávat a používat hlavu jinak," nastiňuje.

V minulých měsících ovšem zažíval tíživé chvíle. V roce 2019 odstoupil z GP, aby byl nablízku manželce Jennie bojující s rakovinou prsu.

Po často vítězných příbězích na dráze tak napsal i jeden velmi působivý z ´obyčejného´ života.

Loni už byl na spadnutí jeho návrat, ale v únoru 2020 zčistajasna oznámil odchod ze závodů.

Po dvouleté nepřítomnosti v Evropě je ale Hancock zpět v jiné roli. Pomáhá hvězdně obsazenému vratislavskému týmu s Maciejem Janowským, Taiem Woffindenem a Artjomem Lagutou útočit na vrchol tabulky polské extraligy.

Hancock připouští, že jej stále zaměstnává myšlenka odchodu. Jakoby s ním nebyl tak úplně smířen. Novou roli neztotožňuje s důchodem. „Bylo to těžké rozhodování. Ale to je život a věci se tak prostě stávají. Pro mě je rodina na prvním místě. Za daných okolností jsem udělal, co bylo třeba," vrací se ke složitým chvílím.

Je přesvědčen, že trpělivost a návrat v nové roli mu přinesly životní odměnu. Teď znovu směřuje k vítězstvím. „Vím, že hlavou můžu pořád vyhrávat. Vím, že stále mám schopnost to všechno zvládnout. Říkám, že v hlavě jsem mladší než většina těch kluků na dráze, i když to zní šíleně," přemítá.

Má jasno, jak se bude odvíjet letošní seriál. Po dvouleté nadvládě Poláka Bartosze Zmarzlika tipuje změnu na plochodrážním světovém trůnu. „Maciej Janowski je konečně připraven být mistrem světa," prorokuje Hancock triumf polského jezdce, kterého má pod patronací a podle mnohých mu dodává až magickou sílu. Zmarzlik podle Američana skončí až třetí. Před něj se dostane i Brit Tai Woffinden, další Hancockův oblíbenec z Vratislavi.

„Má hlad po úspěchu. Změnil přístup. Dokonce se kvůli závodění i s rodinou natrvalo přestěhoval do Vratislavi a má na vše víc času," připomíná Hancock. Jestli má pravdu, mohou naznačit první dva závody GP v pátek a v sobotu večer v Praze.