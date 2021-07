Je vylosováno. V Praze se rozběhne seriál se všemi esy

Celosvětový problém s koronavirem měl za následek rušení i odkládání závodů. Kalendář se nakonec ustálil na jedenácti akcích na sedmi místech. Dvakrát ve dvou dnech se pojede po Praze také ve Vratislavi (30. a 31. července), Lublinu (6. a 7. srpna) a na úplný závěr v Toruni (2. a 3. října). Zatímco loni zůstalo pouze u čtyř dvojzávodů, tentokrát jsou na programu také jednodenní zastávky ve švédské Malille (14. srpna), ruském Togliatti (28. srpna) a dánském Vojensu (11. září).

Ve startovním poli 16 závodníků není ani tentokrát žádný stálý český jezdec, ale teprve devatenáctiletý Jan Kvěch figuruje mezi sedmičkou náhradníků a pro oba pražské závody dostal navíc divokou kartu. Podle čtvrtečního losu se poprvé představí ve druhé jízdě závodu se Švédy Oliverem Berntzonem, Fredrikem Lindgrenem a Australanem Maxem Frickem.

"Ovál znám opravdu dobře. Je to také jedna z mých oblíbených drah. Ale jestli to bude má výhoda? Myslím si, že v té světové špičce je to jedno, že by se všichni měli vypořádat s jakoukoli dráhou. A stejně tak si myslím, že všichni, kdo jsou v Grand Prix, dráhu na Markétě znají také dobře," uvedl velký plochodrážní talent Kvěch.

Na startu nechybí žádná z hvězd, které si zajistily účast. Mezi Kvěchovými soupeři budou i obhájce prvenství Polák Bartosz Zmarzlik, který bude útočit dokonce na zlatý hattrick. Tři celková prvenství už má ve sbírce Brit Tai Woffinden, jenž slavil v letech 2013, 2015 a 2018. Loni byl druhý. Australan Jason Doyle by rád navázal na vítězný rok 2017.

V hledišti může být v Praze na oba závody po nedávném rozvolnění protikoronavirových opatření až pět tisícovek diváků. "Když je divácká podpora a fanoušci v hledišti, je to pro nás rozhodně lepší, protože o to víc nás to žene dopředu. A kolik jsem potřeboval lístků? Je to v desítkách," řekl Kvěch.

