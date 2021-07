Drsný moment, prasklá helma. Děkuji zachránci, říká český talent a dál směle plánuje

Moment, při kterém všem zatrnulo. Nelehký vstup do pátečního pražského závodu plochodrážní Grand Prix prožil při své plnohodnotné premiéře český jezdec Jan Kvěch. Devatenáctiletý talent za první zatáčkou spadl, jeden ze soupeřů ho navíc zasáhl do hlavy. Kvěchovi praskla helma, ale záhy po svých odcházel z dráhy a pokračoval v závodě. Ve třech jízdách z pěti dokázal zabodovat a mohl tak mít z vystoupení na oválu stadionu Markéta dobrý pocit. Dnes od 19:00 si ho může v druhém závodě ještě vylepšit.

"V úvodní jízdě jsem spadnul, trošku mě tam Lindgren pošťouchnul. Chtěl bych určitě poděkovat Maxovi Frickeovi, který mě tam docela zachránil, když mě netrefil hákem (součástí motocyklu), ale jen nohou. I tak to ale byla slušná rána a praskla mi helma. Jinak musím zaklepat - až na tu ránu do hlavy všechno v pohodě," líčil Kvěch novinářům po dramatickém závodě.

"Byl jsem trochu otřesený, ten začátek byl tím pádem takový slabší. Myslím, že to mohlo dopadnout o něco lépe a mohl jsem udělat i více bodů, ale uvidíme. Je to světová špička a jede se hodně natěsno, takže občas nějaký ten pád přijde," doplnil Kvěch s výhledem na sobotní závod.

Zatímco loni okusil atmosféru Grand Prix naostro v jediné jízdě z pozice náhradníka, tentokrát se těšil, že půjde do celého programu. Ale hned s komplikací. "Ten závod už tím pádem zkrátka začne hůř. Kdyby se to rozjelo jinak, věřím, že by to také dopadlo jinak, ale pak jsme i trochu spekulovali s nastavením motorky. Tam jsme to také úplně netrefili, ale už jsme poučení. To semifinále zůstává výzvou, chtěl bych tam v sobotu být," neopouštěly Kvěcha smělé myšlenky.

Krzysztof Kasprzak z Polska po drsném pádu.

Michaela Říhová, ČTK

Nervozita ho nesvazovala. "Snad na začátku trochu, ale pak to ze mě spadlo. Je to vážně pěkné zazávodit si se světovou špičkou. Snad teď začnu o něco lépe," vyslovil přání vylepšit 13. místo.

Drsně vyhlížející pád utrpěl v závodě i Polák Krzystof Kasprzak, ale zachránil ho náraz do ochranných nafukovacích vaků a také pak mohl pokračovat.