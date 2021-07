Novinka! Počítač místo rozhodčího! Bude lepší, když to bude postaru, míní zkušený matador

Ostrý test. Technika v akci. Novinka má pomoci dodat co nejvíce regulérnosti klíčovému momentu v každé plochodrážní jízdě, ale její uplatnění nebylo, při pátečním prvním závodu tohoto ročníku Grand Prix v Praze, všem po chuti. Na hodnocení je ale po jednom závodě zjevně brzy. Dnes od 19:00 mohou s technickou novinkou přibýt další zkušenosti ve druhém závodu seriálu.

„Je to jeden z pokusů, jak zamezit častým letmým startům," připomíná jeden z důvodů použití počítače Petr Moravec, český člen jury při pražském závodě.

Bývalý slavný polský plochodrážník Piotr Swist se však v hodnocení pro przegladsportowy.pl nad novotou pozastavuje. „Bylo to velmi divné a nemyslím si, že to fungovalo," tvrdí.

Plochodrážníci podle něj těsně před startem viditelně bývali v pohybu., což je v rozporu s pravidly. „Nikdo tomu nevěnoval pozornost," diví se Swist. „Bude lepší, když pásku bude zase zvedat rozhodčí," soudí dál bývalý závodník.

Český člen jury by však novinku po prvních pokusech nezatracoval. Začalo se to zkoušet už v úvodních závodech kvalifikačních kol GP v Nagyhalaszi a Terenzanu. Teď poprvé na top úrovni to mohl v Praze využít dánský rozhodčí Jesper Steentoft.

Oč vlastně jde? Co se vlastně děje při startu jízdy? Moment, kdy smečka dravců vyráží do boje, je v každé jízdě klíčový. Každá tisícina sekundy rozhoduje.

Praha - díl druhý I dnes dojde na pražské Markétě na velkolepé bitvy. Druhý závod GP startuje v 19:00 a v pátek vítězný Polák Maciej Janowski může od soupeřů čekat odplatu. Porážku mu může chtít vrátit Rus Emil Sajfutdinov, Švéd Fredrik Lindgren, Brit Tai Woffinden, ale i krajan Bartosz Zmarzlik, úřadující šampion, kterému se v pátek moc nevedl. Podle kdysi úspěšného polského matadora Piotra Swista dnes opravdu může být vše jinak. Právě Zmarzlik prý zabere. „V sobotu můžeme mít na stupních vítězů dva Poláky," předpovídal Swist pro polská média. Ve hře podobně jako ve včerejším parádním závodě opět bude coby divoká karta i domácí Jan Kvěch.

Rozhodčí před startem vyčká, až startmaršál ´srovná´ jezdce u čáry před páskou. Tlačítkem z pozice na tribuně pak spustí startovací zařízení v okamžiku, kdy jsou účastníci jízdy v absolutním klidu. Nebo by alespoň měli být. Teď přišla změna. Rozhodčí sice i při počítačovém řízení zmáčkne příslušné tlačítko, ale přesný moment startu pak už není na něm. Ten určí technika. „Má to bránit tomu, aby jezdci takzvaně přečetli rozhodčího. Takhle skutečně neví kdy půjde páska nahoru a čekají," připomíná Moravec, že každý rozhodčí mívá startovní ´rukopis´ a obvyklé časové postupy, které zkušení jezdci prokouknou a dokážou toho využít k třeba i jen sotva postřehnutelnému ulitému startu. A tohoto nešvaru se chce plochá dráha zbavit.

„(Šéf pražského závodu) Pavel Ondrašík říkal, že třeba v Maďarsku (při využití novinky) nebyl ani jeden letmý start. Včera (v Praze) se vracel jeden jediný," srovnává Moravec s loňskou situací, kdy problematických startů bývala v závodech GP celá řada. „Po jednom závodě to ale nelze hodnotit. Čas ukáže," dodává.