Exmistr světa Pedrosa se po třech letech vrátí do motocyklového MS

Na stroji rakouského výrobce to bude jeho závodní premiéra. Pedrosa jinak celou kariéru v MS jezdil za Hondu, vyhrál pro ni celkem 54 závodů, z toho 31 v královské MotoGP. Světovým šampionem se stal v letech 2003 (125 ccm), 2004 a 2005 (oba 250 ccm), v nejsilnější kategorii byl třikrát vicemistrem světa (2007, 2010 a 2012).

Cílem jeho návratu do MS je testování motocyklu v závodních situacích. "Start na divokou kartu mi otevře úplně jinou perspektivu, než když jsem při testu na trati sám. Mojí snahou bude pokusit se otestovat některé věci v závodních podmínkách," konstatoval Pedrosa. "Od mého posledního závodu uběhlo hodně času a bude to jiné než při testu. Nastavení v hlavě při testu a při závodě je naprosto odlišné. Možná se dostanu hned do závodního módu, možná ale taky ne," dodal.