König vedl závod v Mostě, nakonec dojel šestý. Pomohlo, že jsem neměl mobil, smál se

Motocyklový jezdec Oliver König ve druhém závodě třídy Supersport 300 skončil na šestém místě. V jednu chvíli na domácím okruhu v Mostě dokonce vedl. O umístění nakonec rozhodly souboje v posledních kolech, ve kterých nabral český jezdec ztrátu. „Závěrečný útok na bednu mi překazil jeden přemotivovaný jezdec, který to do mě dvakrát napálil a tím mě trochu vyřadil z první skupinky. I tak celý víkend hodnotím velmi kladně. Poprvé v životě jsem vedl závod mistrovství světa, z toho mám radost," popisoval jezdec z týmu Movisio by MIE.

V sobotu König v rámci závodu MS superbiků vybojoval na domácím okruhu třetí místo. Po víkendu má ve třídě Supersport 300 celkem 37 bodů a drží 13. místo v celkovém hodnocení. „Oliver se díky výsledkům dostal do hledáčku týmů z vyšší kategorie. Teď je nutné, aby podobné výkony předvedl v dalších závodech," prohlásil Miloš Čihák, manažer týmu.

Ve druhém závodě český talent na Kawasaki Ninja 400 skvěle odstartoval, v prvním kole se držel na špičce, ujal se i vedení. Jenže se potvrdila obrovská vyrovnanost této třídy – vždyť v sedmi vteřinách se ze začátku pohybovalo třicet jezdců. „Tohle je to, co mě na závodění nejvíce baví. Souboje vpředu jsem si užíval. Bohužel v předposledním kole jsem byl v jedné zatáčce moc dlouhý a udělal mírnou chybu," popisoval König moment, kdy se propadl na sedmé místo.

Program MS superbiků – třída Supersport 300 3. - 5. září Francie 17. - 19. září Katalánsko 24. - 26. září Španělsko 1. - 3. říjen Portugalsko

V nájezdu do posledního kola havarovali ve vedoucí skupince dva jezdci a König tak poskočil na páté místo. To však neudržel, protože ho předjel lídr šampionátu Španěl Adrian Huertas. „Skončil jsem vteřinu za vítězem. Dokázal jsem si, že umím jet se špičkou a bojovat o nejlepší umístění," prohlásil v cíli spokojený König, který absolvoval v Mostě mnoho soubojů. „Nezažil jsem jich takové množství, možná v italském mistráku."

Gratuloval také Salač

Když se novináři Königa ptali, co bylo o víkendu na okruhu v Mostě nejtěžší, měl hned jasno. „To, že jsem neměl mobilní telefon. Můj manažer mi ho zakázal, aby mě nic nerozptylovalo. Vypadá, že to přineslo ovoce. Doufám, že to nebude chtít i během dalších víkendů," smál se König, který mobil vzal do ruky až v neděli ráno.

„Bohužel se po chvilce seknul, protože nezpracoval množství zpráv a gratulací ze soboty," tvrdil s úsměvem český jezdec, kterému gratuloval také Filip Salač, jeho velký kamarád. „Stihli jsme si krátce zavolat. Měl strašnou radost, prožíval to se mnou, jako já s ním prožíval jeho pódium v mistrovství světa."

Český motocyklový jezdec Oliver König předvedl v Mostě skvělý výkon a dostal se na stupně vítězů

Václav Duška jr.

Königa čekají ještě čtyři závodní víkendy, a to ve Francii, dvakrát ve Španělsku a v Portugalsku. Cíl je jasný – vybojovat podobná umístění, aby upoutal týmy z vyšší kategorie Supersport. „Manažeři těch týmů sledují všechno. Hlavně stabilitu, kterou jsme v letošní sezoně tolik neukázali. Proto bude záležet na dalších závodech, aby Oliver potvrdil, že patří do špičky. Věřím, že na to určitě má, což v Mostě ukázal," dodal Miloš Čihák, manažer týmu Movisio by MIE.