Šampionát v sajdkárkrosu startuje v jihočeském Jiníně

Nová sezona startuje. „Ve chvíli, kdy jsme se stali promotéry WSC a uzavřeli smlouvu s FIM, přišel covid a lockdown. Museli jsme rušit závody, nakonec i celou sezonu, a prakticky od zimy jsme s ohledem na neustále se měnící situaci jednali o tom, kdy budeme moci zahájit letošní sezonu. Jedna věc je odjet závody, druhá udělat radost fanouškům, pro které to my i samotné týmy děláme. Neustále jsme jednali se všemi organizátory a jsme rádi, že zejména díky podpoře Autoklubu ČR a agentuře CzechTourism odstartuje seriál v České republice," popisuje v tiskové zprávě promotér Martin Beňa z APO Multimedia trnitou cestu k prvnímu závodu po bezmála dvou letech.

Současně vyzdvihuje zázemí, které areál v Jiníně světovým esům sajdkárkrosu i divákům nabízí. „Je to legendární trať. Tady není, co řešit! Jsme vděční, že díky Jaroslavu Kalnému a jeho týmu a jejich dlouholetému úsilí vylepšování celého areálu MX Enduro Parku budeme mít podmínky světového formátu. Nejen pro jezdce, ale i pro diváky. Navíc se poprvé v historii podařilo do jednoho víkendu dostat světový šampionát sajdkárkrosu a evropský šampionát čtyřkolek. Diváci se tedy rozhodně nudit nebudou a program máme hodně nabitý," líčí.

Šampionát v sajdkárkrosu startuje.

fimsidecarcross.com

Promotér ve spolupráci s FIM kvůli snížení počtu podniků v sezoně pozměnil program víkendu. Týmy v průběhu jednoho víkendu GP absolvují celkem tři bodované rozjížďky, a to jednu v sobotu vpodvečer, zbývající dvě v nedělním programu. Každá letošní Grand Prix tak bude sestávat ze tří jízd a celkově bude za sezonu odjeto dvanáct závodů. Bodování posádek bude stejné a GP vyhraje vždy ta s nejvyšším počtem bodů. Při stejném počtu bodů rozhodne o pořadí GP výsledek třetí jízdy. Favority na titul jsou zejména posádky Etienne Bax/Nicolas Musset, Marvin Vanluchene/Robbie Bax. Mezi aspiranty na titul mistra světa je i elitní český spolujezdec Ondřej Čermák s nizozemským pilotem Julianem Veldmanem.

Světový šampionát WSC doplní v Jiníně také tři závody evropského šampionátu FIM quadů. Také pro tento šampionát se jedná o zahajovací závod sezony, a současně se jedná o historicky první závod tohoto šampionátu na území České republiky. Na diváky tak čeká atraktivní a nabitý program. „Řídíme se platnými nařízeními. To znamená, že na závody budou mít vstup očkovaní a lidé s negativními testy. Kdo nebude mít platný test nebo se neprokáže očkováním, nemusí si dělat starosti, máme připravené testování přímo na místě. Udělali jsme vše, aby si diváci víkend po dlouhém půstu užili. Včetně doprovodného programu," věří Beňa v úspěšný průběh víkendu.