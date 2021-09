Třetí místo nebyla náhoda, chci to dokázat, plánuje talentovaný motocyklista König

Talentovaný závodník Oliver König jde skoro po měsíci opět do akce. O motivaci má postaráno, ve Francii chce v závodech třídy Supersport 300 dokázat, že stupně vítězů v Mostě nebyla náhoda. „V Magny-Cours jsem nikdy nezávodil, těším se na to. Většinou zde prší, ale rád bych se pohyboval vpředu, to mě neskutečně baví," prohlásil König z týmu Movisio by MIE.

Ještě řadu dní poté, co na okruhu v Mostě vybojoval v srpnu třetí místo, Königovi chodila na mobil blahopřání. A on si užíval úspěchu. „Říkali, že jsem dobře bojoval," těšilo mladého Čecha, který je v současné době na 13. místě celkového hodnocení supersportů.

Teď je třeba dobrý výsledek potvrdit. Během září ho čeká pořádná šichta, po Francii ještě další dva závody ve Španělsku. Kromě rychlosti a dravosti se König chce zaměřit ještě na další věc – chce se vyhnout penalizacím za překročení track limitu. O co přesně se jedná? O krajní místa nejčastěji v zatáčkách, kde dříve rostla tráva. Když do nich závodníci vjedou, mohou dostat penalizaci. Klidně i zpětně po dojezdu do cíle. Talentovaný Čech podobnou penalizaci schytal v Mostě. Tam skončil nejprve druhý, ale nepovolený přejezd zmíněného místa jej odsunul na bronzovou pozici.

„Z mého pohledu to není moc šťastné řešení. Organizátoři na zmíněných místech prostě měli nechat trávu. Někdy pak nesmyslně a nelogicky tohle pravidlo rozhoduje závody," postěžoval si König, který jezdí na motorce Kawasaki Ninja 400. Překročení track limitu hlídají organizátoři, někdy vše nahlašují traťoví komisaři. Může se ale klidně stát, že nepovolený přejezd místa nikdo nezaznamená. „Přijde mi, že organizátoři občas neví, co s tím," tvrdil Miloš Čihák, týmový manažer.

„Jenže na můj vkus je Oliver celkem často v track limitech," přiznal. "Je to dané jeho stylem. Snaží se co nejdříve přidat plyn po výjezdu ze zatáčky, hodně ho to vynáší ven. Rozhodně se na to chceme zaměřit, Oliver ví, že se nevyplácí tam vjíždět."

V pátek jsou na programu tréninky, v sobotu pak kvalifikace a závod se jede od 12:45. V neděli je pak závod Supersport 300 naplánovaný na 15:15.