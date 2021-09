Motocyklista Vostatek si v Mostě vyjel další starty v MS v supersportech

Motocyklový jezdec Ondřej Vostatek se představí v následujících třech závodech mistrovství světa v kategorii Supersport 600. Divoké karty dostal poté, co se v dobrém světle představil v srpnovém závodě v Mostě, kde obsadil 14. místo.

"Už před mosteckým závodem jsem tušil, že když zajedu dobře, mohla by přijít další šance. Byla to ale spíš předtucha, že bych se mohl s nejlepšími ještě svézt a zazávodit si," uvedl Vostatek na dnešní tiskové konferenci.

V MS bude startovat v barvách rakouského týmu Compos racing team by Yart. "Moc to pro mě znamená, je to další šance se ukázat. Moc se těším. Čekají mě závody na tratích, které hodně dobře znám a mám je dobře najetý," řekl sedmnáctiletý jezdec, který se podruhé v šampionátu představí příští týden v Barceloně.

V dalších závodech chce navázat na výsledek z Mostu a získat angažmá v MS i pro příští sezonu. "Můj cíl je zjednodušeně řečeno bodovat, tedy umístit se do patnáctého místa. To by znamenalo, že se v tabulce jezdců posunu zase o kousek výš," uvedl Vostatek, který stále spolupracuje s bývalým vynikajícím českým jezdcem Lukášem Peškem.