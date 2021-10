Senzační triumf lotyšského juniora. Kvěcha ve finále Tomíčkova memoriálu zradila technika

„Zbyla na mě jen startovní pozice zvnějšku a všichni mně ve finále ujeli, ale riskoval jsem pak v každé zatáčce a držel plyn co nejdéle, až jsem se prodral na první příčku," prohlásil Gusts, šestý muž letošního MS do 21 let. „Co se mi nedařilo v neděli v Pardubicích, dokázal jsem si užít tady v Praze," hlásil spokojeně, když předstihl nejlepšího závodníka základní části Slovince Škorju a na třetí místo ve finále poslal Poláka Jamroga, osmého ze Zlaté přilby.

Na českého vítěze memoriálu, jehož 52letou tradici loni přetrhla pandemie, se čeká od roku 2010. Ani letos nikdo z krajanů tehdejší triumf Matěje Kůse nenapodobil, i když podpora čtyř tisíc diváků z hlediště byla značná. Jan Kvěch nasbíral rovněž 13 bodů jako Škorja, ve finále měl ale smůlu. „Za celý večer jsem v jediné jízdě nechytil stopu, ale v té nejdůležitější," říkal.

Nakonec odstoupil z třetí pozice pro technický defekt. „Je to k vzteku. Ze začátku mě ve finále soupeři zavřeli, snažil jsem se dostat dopředu, ale motorka najednou řekla dost," litoval český mladík. Ještě hůř dopadl se svými ambicemi Václav Milík, jenž z posledních dvou startů základního rozpisu bral nulu a zisk jen sedmi bodů na postup do finále nestačil. „Zklamání, veliké. Těžko k tomu říkat víc," uvedl.