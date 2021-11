Hlavně nespadnout, přál si König při premiéře v superbicích. Na zemi byl brzy, pak ukázal progres

Špatný začátek, dobrý konec. Český závodník Oliver König má za sebou první ostrá kola se superbikovou motorkou. V úvodu prvního tréninku v Indonésii s Kawasaki ZX-10RR spadl po šesti kolech, v tom druhém se však dokázal zlepšit a nakonec skončil se ztrátou 4,6 vteřiny za nejlepším. „Jsem příjemně překvapený. Bylo to rychlejší než jsem čekal. Je pod pěti vteřinami na prvního, což je super," prohlásil Miloš Čihák, manažer týmu Movisio by Mie.

Hlavně hned na začátku nespadnout a neztrapnit se před nejlepšími závodníky, přál si König. Realita dopadla úplně opačně. V prvním tréninku na okruhu Pertamina Mandalika upadl po šesti odjetých kolech. „Nevím, jak se mi to stalo. Najednou jsem ležel na zemi, cítil jsem se jako blbec. To nebylo vůbec dobré," smutnil mladý Čech, který dostal pozvánku do nejvyšší kategorie od týmu Pedercini Racing. „Na příčinu pádu jsme nepřišli ani z dat. Nepoužíval jsem v tu dobu plyn ani brzdu. Asi to bylo špatně zvolenou pneumatikou. Nevím," kroutil hlavou.

Talentovaný závodník moc dobře věděl, že jako nováček jezdící nejslabší třídu Supersport 300 si musí zjednat hlavně respekt. „Myslím, že se na mě ostatní koukali trochu skrz prsty, protože jsem mladý a v prvním tréninku jsem neudělal dobrý dojem. Ve druhém se to už zlepšilo a snad mě budou teď brát trochu lépe," konstatoval König, který v letošním roce dojel na stupních vítězů v Mostě. Do druhého tréninku šel s čistou hlavou a zlepšil se.

Václav Duška Jr.

„Nakonec jsem to zakončil se ztrátou 4,6 vteřiny, bylo to zlepšení pěti sekund oproti prvnímu tréninku. To mě těší. Ztráta je sice velká, ale prostor pro zlepšení tam je. Vím o rezervách, které musím odstranit," doplnil König, který si jízdu na superbikovém stroji užíval. „Nejvíce se mi líbí, jak funguje elektronika. Můžu přidat plyn a trakce si to pobere. A výkon je parádní. Jsem nadšený z celkového projevu motorky, která je pro velké kluky," hlásil nadšený Čech z Indonésie.

Nejrychlejší byl ve druhém tréninku turecký lídr Toprak Razgatlioglu, který předvedl čas 1:34.230, Königův nejlepší výkon je 1:38.922. V sobotu je na programu závod, nejprve se však pojede kvalifikace v rámci Superpole. Závod je na programu od 8:00.