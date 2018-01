Podmol jel s roztleskávačkou, skočil na něj splašený Australan

Ani na zemi už není pro freestyle motokrosaře bezpečno. Před závodem mistrovství světa ve švýcarské Basileji skočil na Libora Podmola jeden ze soupeřů. K incidentu došlo během představování jezdců a český reprezentant navíc vezl na motorce roztleskávačku. „Když jsem projížděl kolem rampy, najednou jsem si všiml splašeného Australana, jak na mě letí vzduchem. Mohlo to skončit totálním masakrem," stěžoval si Podmol, kterému se naštěstí nic nestalo, a v úvodním závodě letošní sezóny skončil na čtvrtém místě.

Mával na diváky, sličná roztleskávačka se vezla spokojeně s ním a rozdávala úsměvy. Český závodník si vše natáčel na go-pro kameru. Při průjezdu kolem rampy však přišel šok, na rozesmáté duo se vyřítil Australan Pat Bowden. Tedy doslova na něj skočil. „Asi se zapomněl ovládat. Neuvědomil si, že na trati není sám, nerozhlédl se, kam chce skákat. O jeho smyslu pro předvídavost dost pochybuji," měl jasno Podmol.

Australský freestyle motokrosař dopadl na přední kolo mašiny českého závodníka a shodil dvojici na zem. „Kdyby mi skočil na tělo a narazil předním kolem, mohl bych přijít o celou sezónu, možná o celou kariéru. No a kdyby nabral tu holku za mnou, to se raději nechci ani představit. Naštěstí jsem stačil o pár centimetrů uhnout a z motorky seskočit, povedlo se shodit i roztleskávačku," doplnil Podmol, který v loňském roce skončil na mistrovství světa na celkovém druhém místě. A to byla jedna z výhod.

„Jako loňský vicemistr startuji až jako předposlední jezdec, a tak jsem měl nějakých 45 minut na rozdýchání před mojí úvodní jízdou. Rozhodně to nebyl ten nejlepší začátek sezóny mistrovství světa," dodal Podmol, který ve švýcarské Basileji skončil na čtvrtém místě. Po incidentu se Bowden českému freestyle motokrosaři omlouval. „I tak jsem mechanika Petra Veseckého musel držet, aby mu nerozmlátil čumák. Byla to pěkně vyhrocená situace. Jednalo se totiž o moji premiéru na motorce Husqvarna. Naštěstí špatně nedopadla," konstatoval Podmol.