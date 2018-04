Zopakuje loňskou senzaci? České eso znovu vyjede s divokou kartou

Čtyřiadvacetiletý Milík dostal divokou kartu popáté za sebou, již v roce 2012 zasáhl do domácí Grand Prix jako náhradník. Devětatřicetiletý Franc si roli sedmnáctého jezdce zajistil před necelými třemi týdny v závodě Prague Open, v němž nenašel v žádné jízdě přemožitele.

"Moc mě těší, že jsem dostal divokou kartu opět já. Samozřejmě jsem doufal, že se znovu dočkám, ale nevěděl jsem to stoprocentně. Chtěl bych se ukázat co nejlépe, ideálně jako loni, nebo alespoň v podobném světle," řekl Milík na dnešní tiskové konferenci v Praze.

Za 21 ročníků, co se dosud v Praze Grand Prix nepřetržitě jela, byl Milík loni prvním Čechem ve finálové jízdě. Porazili ho jen legendární Američan Greg Hancock, který obhajoval čtvrtý titul kariéry z roku 2016, a Australan Jason Doyle, pozdější mistr světa.

Milík delší dobu usiluje o stálé místo v Grand Prix, na dráze si ho ale zatím nevyjel a nedočkal se ani divoké karty pro celý seriál. Loni však z pozice až čtvrtého náhradníka zasáhl po startu v Praze ještě do dvou závodů. V Chorzówě mu o bod uniklo semifinále, v Toruni skončil pátý. Celkových 31 bodů stačilo v konečném účtování na 16. příčku.

"Když to člověk vezme průměrem deseti bodů na závod, tak bych se v GP v klidu udržel, i když je jasné, že každý závod je jiný a nemuselo by mi to vyjít. Ale věřím, že by se to zajet dalo, takže věřím, že už to brzy vyjde," řekl Milík, který skvělou formu potvrdil i v první říjnový den loňského roku. V Pardubicích se stal prvním českým vítězem tradičního závodu Zlatá přilba po dlouhých 21 letech.

Milík má vcelku slibné vyhlídky, že zasáhne i do jiné GP než jen v Praze. Do seriálu vstupuje tentokrát jako druhý náhradník, ale za současných okolností je dokonce prvním náhradním jezdcem. Slovák Martin Vaculík si totiž v britské lize zlomil kotník a čeká ho delší rekonvalescence. Nahradí ho Dán Niels Kristian Iversen a Milík se posune na jeho post prvního náhradníka.

"I když jsem věřil, že po těch výsledcích během minulého roku bych třeba mohl dostat divokou kartu pro celou sérii mistrovství světa, jsem druhým náhradníkem. I když ostatním klukům samozřejmě nepřeju ani v nejmenším nic špatného, věřím, že se třeba zase svezu ve více závodech," uvedl Milík.

Prvním náhradníkem pro závod na břevnovském stadionu Markéta, který bude druhým v pořadí seriálu, je zkušený Josef Franc a druhým Eduard Krčmář.

Seriál odstartuje 12. května ve Varšavě. Přestože měl být původně jedenáctidílný, závod v Austrálii se letos s velkou pravděpodobností nepojede a nového světového šampiona určí nejpozději desátá Grand Prix 6. října v polské Toruni.