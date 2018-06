Ježek už je naladěný pozitivně. Tajný cíl pro závod MS superbiků v Brně ale neprozradil

„Pro mě to bude o to speciálnější závod, že bydlím pouhou čtvrthodinu cesty od automotodromu. Budu tudíž spát ve své posteli. A dráhu znám skoro nazpaměť. To by mohla být moje přidaná hodnota," je přesvědčený jezdec italského týmu Guandalini Racing.

Zatímco v úvodu sezóny se Ježek nemohl na svou Yamahu příliš spolehnout, nyní už je naladěný mnohem pozitivněji. „Zpočátku jsem měl skoro s veškerou technikou problémy. Kolikrát jsem se v boxech téměř zařekl, že už na motocykl nesednu. Před závodem v Imole jsem ale dostal nový motor a přizpůsobil mu elektrotechniku. Motorka konečně jakž takž šlape, což je výrazný posun. Naposledy v Doningtonu jsem už nechal za sebou deset jezdců," těší ho.

Zlepšení teď touží potvrdit v sobotu a v neděli na domácí trati. K dosavadním dvěma bodům by rád přidal do celkové klasifikace šampionátu další. „Moc se těším, hodlám si domácí závod užít. Umístění v bodované patnáctce považuju za minimum. Myslím ovšem ještě o něco výš. V hlavě mám tajný cíl, který bych ale nerad prozrazoval," usmál se Ježek.

Bude rád, když ho za jeho splněním poženou solidně zaplněné tribuny. „Snad si motorističtí příznivci nenechají tak významný podnik ujít. Můj fanclub se sejde na céčku. Kéž by vytvořil pořádný kotel," přivítal by.

V rámci přípravy se Ježek projel po Šumavě na horském kole. „Moc mě to bavilo, přestože jsem párkrát hodně zmokl. Pořádně jsem potrénoval a zároveň si pročistil hlavu," prozradil. Ve čtvrtek si s některými jezdeckými kolegy ze superbiků vyzkouší na hladině Brněnské přehrady jet surfy. „Bude to příjemné odreagování," předpokládá.