Spadla klec! Problematická hvězda dostala vyhazov

A dost! Vedení týmu Pons HP40 startujícího ve světovém šampionátu silničních motocyklů v kategorii Moto2 ztratilo trpělivost poté, co v jeho barvách startující Španěl Hector Barberá způsobil další skandál. Jednatřicetiletého vicemistra světa zadržela policie minulý týden ve Valencii po narozeninové oslavě za volantem opilého, a protože se nejednalo o první prohřešek, vedení stáje rozvázalo s Barberou s okamžitou platností smlouvu. Ve víkendové Grand Prix Katalánska jej nahradí 21letý krajan Augusto Fernández.

Barberá, vítěz deseti Velkých cen, který ve své kariéře absolvoval dohromady 273 závodů v seriálu MS a v letech 2004 (do 125 ccm) a 2009 (do 250 ccm) skončil v celkové klasifikaci na druhém místě, byl ve zrychleném řízení odsouzen k 22 dnům veřejně prospěšných prací. Navíc na rok přišel o řidičský průkaz.

Se strážci zákona měl kontroverzní jezdec co do činění už několikrát. V roce 2012 byl zadržen za řízení v opilosti poté, co projel několik křižovatek na červenou. O rok později zase v hotelu v Jerezu napadl svoji přítelkyni, která skončila s pohmožděninami a odřeninami v nemocnici. Vyfasoval půlroční trest vězení (později byl změněn na veřejně prospěšné práce). V roce 2014 byl zadržen na volantem Maserati bez řidičského oprávnění.