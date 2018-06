Kornfeil byl v kvalifikaci na Velkou cenu Katalánska čtrnáctý

V královské třídě MotoGP pojede Karel Abraham ze sedmé řady, v kvalifikaci předčil pět soupeřů a skončil jednadvacátý. První místo na startu si vybojoval španělský jezdec Jorge Lorenzo.

Kornfeil v předchozí Velké ceně Itálie startoval až z 21. pozice, předtím se naopak v kvalifikaci ve Francii blýskl životním druhým místem.

"Motorka funguje výborně, máme dobrou převodovku a řekl bych, že nám nic nechybí. Možná se to nezdá, ale velmi rychle jsme jeli také v kvalifikaci. Výsledek není takový, jaký bychom chtěli, protože se ani jednou nepodařilo dát dohromady rychlé kolo. Po druhém a třetím místě ve volných trénincích si mě spousta jezdců vyhlížela jako vodiče a na to jsem nakonec doplatil. Kéž bych měl aspoň někdo kolo volnou trať. Jasně, je to pro všechny stejné, ale já na to dneska doplatil," posteskl si Kornfeil v tiskové zprávě.

"Čas máme dobrý, ztráta je malá, ale ta pátá řada prostě mrzí. Dost mě to štve, protože už když si myslím, že máme naprosto vše k tomu, aby to tam padlo, nakonec chybí kousíček štěstí. Když se navíc podívám na výsledky ideálních kol, dává mně to páté nejlepší kolo. Zítra musím zatáhnout, dokud budou čerstvé gumy a dotáhnout to na přední místa," maluje si ideální scénář český jezdec.

V šampionátu patří Kornfeilovi po šesti závodech jedenáctá příčka. Vede jeho italský kolega z týmu Redox Prüstel GP Marco Bezzecchi, jenž byl v katalánské kvalifikaci devátý.