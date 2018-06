Kornfeil dojel v Barceloně šestý, po penalizaci vypadl z desítky

Jakub Kornfeil dojel v motocyklové Velké ceně Katalánska šestý, kvůli časové penalizaci ale vybojoval body do mistrovství světa Moto3 jen za jedenácté místo. Šestá příčka by pro českého jezdce znamenala vyrovnání letošního maxima, pořadím se ale propadl kvůli dodatečnému trestu 1,6 sekundy za zkrácení trati. Kornfeil se nicméně vrátil na bodované pozice po předchozím nepovedeném závodě v Mugellu a posunul se zpět do Top Ten i celkově, a to na devátou pozici.