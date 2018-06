Ženu se jako blázen a pak rozhodne nesmyslná penalizace, zuřil Čech

Posun v pořadí z elitní desítky Kornfeil těžce rozdýchával. „Vyjel jsem dvakrát, ani jednou jsem nic nezískal. Poprvé jsem se vyhýbal kontaktu a podruhé jsem ztratil 9 míst. Jak můžu být za něco takového ještě penalizován?" kroutil hlavou český závodník.

"S novými pravidly prostě nemůžu souhlasit. Jestli dojedu šestý, nebo jedenáctý, to je prostě obrovský rozdíl. Albert Arenas za jeho nebezpečný manévr dostane trest do Assenu. Takže když to jezdec rozčísne a vezme další, je to na penalizaci. Když se vyhne kontaktu a projede esíčkem, aniž by něco získal, dostane penalizaci stejně tak. Co je tedy lepší?" přemítal v cíli závodu.

O tom, že by byl v Katalánsku spokojený s výsledkem, nemůže být řeč. "Každopádně, tento víkend mě moc mrzí, protože jsme určitě měli dobrou rychlost a je škoda, že se to tak pokazilo. Chci moc poděkovat týmu za skvělou práci. Motorka byla neuvěřitelná a doufám, že si všechno vynahradíme v Assenu," dodal Kornfeil.