Češi ovládli kopec v Dobšiné. Nejrychlejší kuchař Sajler prohrál s královnou vrchů, svojí manželkou

Skvělého úspěchu dosáhli čeští jezdci ve víkendovém osmém závodě mistrovství Evropy automobilů do vrchu na slavném slovenském kopci v Dobšiné. O body se tu jelo i v rámci českého šampionátu. Liqui Moly Racing Team měl dokonce na stupních vítězů všechny své jezdce. Historii evropského mistrovství přepsala Gabriela Sajlerová, nejrychlejší žena na evropských kopcích, která jako první žena vyhrála závod ME.

Dobšinský kopec je dlouhý 6810 metrů a patří v rámci evropského šampionátu vůbec k nejrychlejším tratím. Letos se tu sešla nejen evropská špička, ale i nejlepší jezdci z Česka a Slovenska. Startovní listina čítala na 140 jmen. Mezi týmy pak dominoval dvěma vítězstvími, stříbrem a bronzem pražský Liqui Moly Racing Team. Velké drama nabídl ve skupině N, třídy nad 3000 ccm manželský souboj královny kopců Gabriely Sajlerové s manželem, nejrychlejším kuchařem na evropských kopcích Filipem Sajlerem. Oba jezdí s vozem Mitsubishi Lancer EVO X.

Zatímco v první jízdě byl nejrychlejší Filip, ve druhé ho porazila Gabriela a porazila ho o 0,387 sekundy, což nakonec rozhodlo. „Udělal jsem chybu, ale manželce vítězství přeji," pravil gentleman Filip. „Letos mě trochu trápila v předchozích závodech technika, tentokrát auto fungovalo jako švýcarské hodinky. Tým odvedl skvělou práci. Poprvé jsem vyhrála závod mistrovství Evropy, což je můj životní úspěch," rozplývala se Gabriela. Na stupních vítězů je doplnil další český pilot Tomáš Vavřinec.

Druhé zlato přidal do týmové pokladnice na Dobšinském kopci pro Liqui Moly Racing Team Marek Rybníček s vozem Ford Fiesta WRC EVO ve třídě nejsilnějších cestovních vozů E2-SH do 6500 ccm, a to jak v evropském, tak „českém" závodě. Navíc byl nejrychlejší napříč všemi kategoriemi cestovních vozů a v absolutním hodnocení se vešel do elitní desítky. O 1,340 sekundy porazil svého největšího soka ve třídě Vladimíra Vitvera, který startuje s Audi TT-R DTM. To je výčet úspěchů náměšťského jezdce, který startoval s vozem Ford Fiesta WRC EVO. Rybníček dosáhl průměrné rychlosti 153,233 km/hod. „Na Dobšinský kopec se vždy těší celý tým, profil tratě je velmi rychlý, závod je v krásné krajině a pořadatelsky je tento podnik na vysoké úrovni, technika fungovala parádně a já si tento víkend opravdu užil" řekl v cíli spokojený Marek Rybníček.

Suverénní Vojáček

O bronz pro Liqui Moly Racing Team se postaral otec nejrychlejší Evropanky Gabriely Sajlerové Martin Jerman, startující do voze Lamborghini Gallardo GT 3. V klasifikaci ME skončil na třetím místě ve třídě GT nad 3000 ccm za suverénem letošního roku, Francouzem Courroyem a druhým v pořadí Slovákem Jánem Miloňem a v republikovém hodnocení třídu vyhrál. „V první závodní jízdě jsem udělal hodiny a tím jsem se vyřadil z boje o nejvyšší příčky, ve druhé jízdě jsem zatáhl, ale ztráta po první jízdě byla obrovská, tak že beru třetí místo ve třídě všema deseti," přiznal po závodě Martin Jerman.

Svoji letošní suverenitu potvrdil mezi cestovními vozy skupiny A nad 3000 ccm Lukáš Vojáček se Subaru Impreza. Sedmý start v šampionátu proměnil v sedmé vítězství a upevnil si tak vedení v boji o evropský titul. Letos vynechal jeden závod, protože by se mu stejně jeden výsledek škrtal. V Evropě ale nenašel přemožitele. Absolutně nejrychlejší byl italský jezdec Christian Merli na voze Osella FA 30, který časem 2:15,425 minuty vytvořil nový rekord dobšinské trati.