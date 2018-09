Lacko opanoval první den tahačů v Mostě, vyhrál obě jízdy

Úřadující evropský šampion v závodech tahačů Adam Lacko ovládl obě jízdy prvního dne Czech Truck Prix v Mostě a snížil náskok vedoucího Jochena Hahna z Německa v čele průběžného pořadí na 44 bodů. Třiatřicetiletý jezdec týmu Buggyra potvrdil, že za deště a na mokru se mu daří. Skvělý výkon podal zejména ve druhé jízdě, ve které se po startu z osmého místa dostal do čela po útoku v poslední zatáčce.

"Sobotu máme za jedna s hvězdičkou," radoval se Lacko. "Výborný byl první závod i druhý, ve kterém jsem si i dobře zazávodil a v každém kole jsem musel někoho předjet," řekl rodák z Čeladné.

V závodech tahačů nastupuje do méně bodované druhé jízdy nejlepší osmička pilotů v opačném pořadí. Lacko se tak musel postupně probít startovním polem, dostal se až na druhé místo a vypadalo to, že na této pozici projede i cílem. V samotném závěru se ale rozhodl zaútočit na Reného Reinerta z Německa a vnějškem se mu jej podařilo předjet.

"Opravdu dobře si (Reinert) svoji pozici hlídal a na vodě to nejde kdekoliv zkoušet. Nakonec jsem ho ale stejně jako Jochena před dvěma lety předjel v poslední zatáčce," připomněl Lacko podobnou situaci z minulosti, kdy takto nečekaně pokořil i Hahna. "Jestli je to adrenalin? Proto závodím," usmíval se Lacko, který dnes snížil odstup za Hahnem o 13 bodů.

Pomohla mu k tomu i výhra v hlavním závodě, do kterého odstartoval ze třetího místa. Do čela se v něm dostal výrazně rychleji. Stačilo mu k tomu předjet Stephanii Halmovou z Německa a jejího krajana Saschu Lenze.

"Pak jsem se snažil pelášit dopředu. Sascha se za mnou chytře chytnul, četl, kudy jedu, a jezdil tak podobné časy jako já, takže jsme mu nebyl schopen ujet. Ani jsem se o to ale nesnažil, protože na vodě je to nebezpečné. Soustředil jsem se na to, abych nedělat chyby," uvedl Lacko.

Díky Lackovi a jeho týmovému kolegovi Oliveru Janesovi z Británie Buggyra první den v Mostě zcela opanovala. Získala pět ze šesti hlavních trofejích, o které se bojovalo. Janes byl v obou případech nejlepším nováčkem a roudnická stáj jednou ovládla i hodnocení týmů.

"To je určitě víc, než jsme čekali. A to, že mezi nimi jsou dvě první místa Adama, je nad rozpočet," řekl manažer týmu Jan Kalivoda. Radost měl zejména z toho, že Buggyra uspěla doma. "Mohli to vidět na vlastní oči naši partneři," vysvětlil.