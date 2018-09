Horor! Auto se po ráně do stromu rozpadlo na dvě půlky, pilotka vyletěla a nabralo ji další

Okruh Sunix Race v Santo Domingo Este zjevně nemá optimální zajištění, na jaké jsou zvyklí jezdci při větších akcích. Ostatně není na ně ani stavěn. Stačí pohled na stromy či další auta v bezprostřední blízkosti trati.

Výsledkem kolize při jednom z víkendových závodů tak byla děsivá rána právě do vzrostlého stromu. Vůz se rozletěl na dvě části a nebylo nic, co by venezuelské závodnici zabránilo v tom, aby nekontrolovaně opustila sedadlo. Přistála na karosérii dalšího vozu zúčastněného v hrozivě vyhlížející havárii.

Záchranáři přispěchali rychle, místní média psala, že závodnice byla v bezvědomí, v nemocnici naštěstí na jejím těle napočítali relativně málo šrámů, jak ostatně napovídá obrázek z lůžka, odkud už stačila vzkázat: "Znovu jsem se narodila!."

Jen rameno Venezuelanky je pořádně pochroumané. „Ale nebojte se, nejsem v žádném nebezpečí. Moje hlava, moje lebka a moje páteř jsou v pořádku."