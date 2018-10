Charouzův tým vyhrál německý seriál F4, jehož členem je i David Schumacher, syn vítěze šesti GP F1 Ralfa

Jméno Schumacher patří k ikonám formule 1. Michael je sedminásobným mistrem světa, jeho mladší bratr Ralf vyhrál šest GP. Nyní přichází éra jejich synů. Jméno Schumacher by se mohlo znovu objevit v nejprestižnější automobilové okruhové disciplíně. Podle představitelů Ferrari a Mercedesu dokonce už brzy. Michaelův syn Mick vyhrál evropský seriál F3, o dva roky a téměř osm měsíců mladší Ralfův syn David se stal nejlepším nováčkem německé série F4.

Zatímco o devatenáctiletého Micka už se zajímají stáje Ferrari a Mercedes, jeho bratranec David Schumacher je na začátku kariéry. Letos poprvé startoval za tým US Racing-Charouz Racing System v prestižním německém seriálu F4. V této stáji spolupracuje bývalý český jezdec, nyní manažer Antonín Charouz s vítězem šesti závodů MS formule 1, mladším bratrem slavného Michaela Ralfem Schumacherem. David se v silné konkurenci stal nejen nejlepším nováčkem, ale byl i členem týmu, který vyhrál celý seriál. „Je to opravdu velký talent, má předpoklady se do formule 1 dostat," řekl zkušený bývalý jezdec a nyní manažer několika formulových týmů Antonín Charouz.

David a Ralf Schumacherové

chrs

„Skutečně bych chtěl jezdit F1. Netrápím se tím, jestli jsem ve stínu staršího bratrance Micka, nebo mě srovnávají se strýcem Michaelem a tátou. Učím se a jdu krok za krokem. Žádný tlak si nepřipouštím, ale mým snem je jezdit formuli 1 v cockpitu Mercedesu," prohlásil David, který oslaví 23. října teprve sedmnácté narozeniny.

Charouzův tým ovládl v seriálu německé F4 vše, co se dalo. Lirim Zendeli se stal německým šampiónem, David Schumacher získal cenu pro nejlepšího nováčka sezóny a tým US Racing-Charouz Racing System ovládl soutěž týmů. „Byla to náročná sezóna, seriál je opravdu velice kvalitně obsazený. Dosaženého triumfu si proto velice vážíme. Dík pochopitelně patří nejen všem lidem z týmu, ale i našim sponzorům," nechal se slyšet Antonín Charouz, jehož další tým startuje v seriálu F2.