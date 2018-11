Chtějí se zapsat do historie. Bratři Podmolové se na Gladiator Games pokusí o nebezpečnou novinku

Freestyle motokrosař Libor Podmol a jeho mladší bratr Filip chystají na sobotu 3. listopadu unikátní skok. Synchronizované dvojité salto vzad. „Máme osmdesáti, devadesáti procentní úspěšnost při trénincích do molitanu, ale tady to bude jiné, ještě jsme to neskákali na nafukovací dopad,“ vysvětluje Libor Podmol. Věří ale, že to před plným hledištěm pražské O2 areny vyjde. Jak tréninky na nebezpečný trik vypadaly, na to se podívejte v našem videu.

"Dvojité salto patří jednoznačně mezi ty nejnebezpečnější triky," říká jezdec, moderátor a organizátor v jedné osobě Martin Koreň. Není divu, že to bude největší atrakce osmnáctého ročníku FMX Gladiator Games. Nebude to ale novinka jediná. Oproti předešlým letům doznal změn také systém hlavního závodu, head to head battle.

„Osm nejlepších jezdců bylo rozlosováno do pavouku a v jednotlivých vyřazovacích jízdách nebudou moct opakovat triky. Půjde tedy mnohem víc o taktiku," vysvětluje Koreň.

Jezdci navíc nebudou mít možnost sledovat jízdy svého soupeře. Diváci se tak můžou těšit na bohatou nabídku různých triků. Připomeňme, že loni získal cenu pro nejlepšího Gladiátora Petr Pilát. Nový formát se mu líbí. „Třeba to v budoucnu přejde i do mistrovství světa. Když nebudeme moct opakovat trik, bude to zajímavé. Budeme muset řešit, co vymyslet."