Česká paráda, na ledu jel 220! Pneumatiky provrtal hřeby a má rekord

Je to nejvíc adrenalinová věc, kterou jsem zažil, říká o rychlostních závodech na ledu motocyklista Pavel Kubera. Závody dragsterů (speciálů upravených na sprint s pevným startem) jezdí už téměř 15 let. Na betonu. Předloni si poprvé vyzkoušel i jízdu na ledu. A propadl jí. Nedávno si připsal rychlostní rekord. Na zamrzlém jezeře ve švédské Arsundě mu na letmém kilometru naměřili průměrnou rychlost 219,75 km/hod. Podívejte se na jeho jízdu.

O rekord se pokusil první březnový víkend. Měl na to dva dny, v každém dni tři pokusy. Cílem původně bylo překonat na ledové dráze hranici 200 km/hod. To se podařilo už první den. 212 km/hod. Druhý den, při poslední jízdě toto číslo ještě vylepšil. „Dráha má 4 km. Vy zhruba kilometr a půl zrychlujete, kilometr vás měří a pak asi kilometr brzdíte," popisuje, jak takový pokus vypadá.

Letmý kilometr při takové rychlosti netrvá ani 20 vteřin. Příprava na Speed Weekend on the Ice (Rychlostní víkend na ledě) ale zabere minimálně půl roku. Vedle Pavla Kubery se na ní podílel pětičlenný tým, ve kterém byl i jeho tatínek. Ten se staral třeba o pneumatiky s hřeby. „Byl zavřený v dílně a brousil a brousil. V předním kole je 120 hřebů, v zadním 180."

O rekord se Pavel Kubera snažil ve Švédsku už loni. Kvůli technickým problémům se to ale nepovedlo. Letos už to vyšlo. „Měl jsem v hlavě, že se musíme vrátit a dotáhnout to do konce. Ten pocit, když se to podaří, je nepopsatelný. To se musí zažít," říká pětatřicetiletý jezdec.