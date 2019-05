Lacko se s novým speciálem vyhoupl do čela šampionátu

Adam Lacko má k dispozici nový speciál VK50 a hned od začátku s ním dosahuje velmi dobrých výsledků. V kvalifikaci byl druhý za Hahnem a stejný průběh měla i první bodovaná jízda. Lacko byl druhý od startu do cíle.

„Na startu jsme se s Jochenem přetahovali o první pozici, ale nakonec souboj o vedení ustál on. Snažil jsem se z auta vytáhnout, co šlo. Jsem spokojený, druhé místo hned v prvním závodě s novým speciálem VK50 je skvělé," cení si Lacko.

Oly Janes si dojel pro deváté místo. „Mám radost. Před sezonou jsem si předsevzal, že se chci stále více ukazovat v nejlepší desítce závodu. Začal jsem hned tím prvním," říká britský pilot.

Velký boj na startu

Do druhé pohárové jízdy startoval Lacko z čtvrté řady, ze které se dokázal probojovat až na čtvrtou pozici, která ho tak vynesla do průběžného vedení v šampionátu. „Na startu byl velký boj, ale podařilo se mi procpat dopředu. S Jochenem jsme si pak dvakrát vyměnili pozice, on ale následně dostal penalizaci za traťové limity a propadl se. Ke konci závodu jsem se stále víc a víc přibližoval podiu, možná kdyby se jelo ještě o kolo navíc, tak by klaplo. Se čtvrtým místem jsem ale spokojený. V průběžném hodnocení jsem v čele, takže lepší začátek jsme si přát asi nemohli," líčí šťastný Lacko.

Janes zopakoval výborný výsledek z prvního závodu a opět dojel devátý. Do sbírky mu tak přibyly dva stříbrné poháry z hodnocení nováčků.