Veterán F1 smetl mechanika, hororový moment se obešel bez následků

Plné ruce měl anděl strážný pří sobotním závodu zámořského seriálu IndyCar v texaském Fort Worthu. Veterán formule 1 Takuma Sato totiž šedesát kol před cílem zajel do boxů tak nešťastně, že smetl vlastního mechanika a dobrzdil až u sousedů. Ošklivý moment se jako zázrakem obešel bez vážnějšího zranění.

Dvaačtyřictiletý Sato závod vedl a v 61 kole zamířil do boxů. Na své místo ale přijel příliš rychle, ocitl se příliš blízko boxové zídce a mechanik Chris Welch po kontaktu s vozem vyletěl do vzduchu jako hadrový panák. Bezprostředně po nárazu byl odvezen do lékařského centra a okruhu, kde ale vyšetření neprokázalo vážnější zranění.

„Jsem v pohodě. Pár bolístek, nic zlomeného. Během týdne budu zpátky u týmu," vzkázal Welch po návštěvě u lékařů.

Sato za incident vyfasoval stop-and-go penalizaci a v konečném pořadí se propadl na 15. místo. Závod vyhrál Josef Newgarden, který tak pojistil průběžné vedení v seriálu.