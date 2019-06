Černá neděle. Vettelův bratr ve vysoké rychlosti havaroval

Dvacetiletý Fabian Vettel bojoval na Red Bull-Ringu v posledním kole závodu o 10. pozici s Lucasem Auerem, když se v rychlosti kolem 240 km/hod. najednou uvolnila přední kapota jeho Mercedesu AMG, zastínila mu výhled a dezorientovaný německý pilot po smyku narazil do svodidel u stanoviště traťových maršálů.

Vettel z poškozeného vozu vystoupil nezraněn. „Bylo to, jako by mi někdo vystřelil do čelního skla bazukou. Kapota se neotvírala pomalu, ale náhle udeřila do okna," řekl později v interview pro Auto-Bild.