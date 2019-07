Lacko dvakrát na pódiu, vrací se do hry o medailové umístění

Třetí podnik evropského šampionátu tahačů v sobotu odstartoval na okruhu Slovakiaring. Adam Lacko vybojoval dvě třetí místa a v průběžném hodnocení se vrátil zpět do hry o medailové pozice. Jeho týmový kolega Oly Janes zažil den jak na houpačce.

Úvodní závod víkendu byl ihned v prvním kole přerušen, když Němec Kursim vylétl mimo trať. Po opětovném odstartování se Adam Lacko probojoval na třetí pozici, ze které pak až do posledních metrů závodu dotíral na druhou Halmovou. „Se třetím místem jsem spokojený. Po patáliích z Hungaroringu jsme zase zpátky tam, kam patříme. Možná, že kdyby se jelo o jedno kolo víc, Stefii bych dokázal předjet. Ale to je jen kdyby, těším se na druhý závod," řekl Lacko.

Vedoucí muž Grammer Cupu Oly Janes zaznamenal svůj dosavadní nejlepší výsledek, když dojel sedmý. Do druhého závodu tak odstartoval premiérově z první řady. „Skvělé. Jsem nadšený. Do závodu jsem se kvalifikoval jedenáctým místem, ale dokázal jsem se protlačit dopředu. Start z první řady je velká výzva, uvidíme, jak se s tím poperu," uvedl Brit.

Předjížděcí manévr v posledním kole

Do druhého, handicapového závodu startoval Lacko ze šesté pozice. Po dramatickém závěru se nakonec opět probojoval až na bednu. „Během prvního kola jsme se tam pořád střídali, chvíli jsem byl pátý, pak zas šestý, ale nakonec jsem se usadil těsně pod stupni vítězů. V posledním kole se mi pak povedl předjížděcí manévr a dostal jsem se i před Kisse na bednu," líčí Lacko, který snížil ztrátu na medailové umístění na pět bodů.

Janes si po skvělé úvodní jízdě vybral v druhé pořádnou porci smůly, když kolizi s Lenzem odnesl prasklou zadní pneumatikou. „Je to obrovská škoda. Hned na začátku jsem měl kontakt se Saschou, kde mi prorazil zadní pneumatiku, a začal jsem se propadat pořadím. Jsem rád, že jsem vůbec dojel do cíle, protože to vypadalo, že kolo každou chvíli odpadne. Snad jsem si již tento víkend všechnu smůlu vybral a zítra budu opět bojovat," věří jezdec, který je v průběžné klasifikaci už jedenáctý.