Vršecký zkusí komentovat. Závody tahačů budou poprvé živě v televizi

O jak speciální moment jde, poukazuje komentátor Richard Tesař. „Ještě žádná stanice v České republice nevysílala závody trucků živě. My se to chystáme tento víkend změnit a na Sport 5 nabídneme českým divákům všechny čtyři závody ze známého okruhu Nürburgring. Pyšní se nejvyšší návštěvností z celého seriálu, na tribuny tradičně chodí na 200 tisíc diváků. Všechny závody budou obohaceny o zajímavý komentář. Rozhodně se máte na co těšit," láká diváky.

Tesaře zajímavými postřehy doplní David Vršecký, dvojnásobný evropský šampion, trojnásobný mistr Číny a mistr Indie, jehož čeká komentátorská premiéra.

Adam Lacko (číslo 55) na trati v Missanu.

Buggyra media

„Moc se na ni těším. Ještě nikdy jsem nic podobného nedělal, takže jsem zvědavý, jestli nebudu nervózní. Budu se na závody určitě koukat z trochu jiného úhlu pohledu než ostatní diváci, protože jsem v závodní kabině tahače seděl mnoho let. Doufám, že se přenosy divákům budou líbit a budou u televizních obrazovek pořádně fandit našim borcům," usmívá se Vršecký, šéfkonstruktér stáje Buggyra Racing.

Premiérový přímý přenos je také ideální pozvánkou na jediný závod v rámci evropského šampionátu tahačů pod hlavičkou FIA, který se jede na českém území, Czech Truck Prix 2019. Na mostecký autodrom na přelomu srpna a září tradičně vyráží až 100 tisíc lidí.